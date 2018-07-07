Лицо станет вашим паспортом: новую систему проверки пассажиров запустили в Австралии

В аэропорту австралийского Сиднея авиакомпания Qantas начала тестировать автоматизированную систему идентификации пассажиров, в которой вместо паспортного контроля используют систему распознавания лиц.

О планах запустить такую систему проверки министерство иммиграции и охраны границ Австралии сообщало еще в январе 2017-го.

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По словам разработчиков, это намного упрощает процедуру проверки документов "Seamless Traveller", которая началась в 2015 году.

Как сообщает CNBC, теперь на избранных рейсах авиакомпания Qantas начала тестировать технологию сканирования лиц пассажиров вместо привычного паспортного контроля.

Такая система имеет целью помочь автоматизировать регистрацию, посадку, доступ в комфортабельные зоны ожидания и сдачу багажа.

Специалисты настаивают, что бесконтактные системы идентификации помогут отказаться от традиционной проверки паспортов и существенно снизят время на прохождение контроля в аэропортах.