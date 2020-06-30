Генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI стал Сергей Шнуров. Этот музыкант известен острыми текстами песен с нецензурной лексикой и такими же высказываниями в прозе. Видео с его ютуба в целом имеют более 1,7 миллиарда просмотров.

Сергей Шнуров – генпродюсер телеканала

Шнуров, как говорится в сообщении пресс-службы телеканала RTVI, стал финалом реформы команды топ-менеджеров.

К слову В апреле ходили слухи, что Сергей Шнуров заболел коронавирусом

"Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютуб-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, – важный шаг в развитии RTVI", – не скрывают в сообщении телеканала.

RTVI, напомним, это международный русскоязычный телеканал, который работает на 53 страны. В декабре 2019 его владельцем стал бизнесмен из США Микаэль Исраелян – ресторатор и владелец группы компаний Muse Lifestyle Group.

Мы уверены, что с приходом Сергея RTVI сможет найти свою новую уникальную интонацию,

– заявил Исраелян.

Шнуров, как планируется, будет заниматься продвижением бренда и созданием неновостного контента.

Кто такой Шнуров

Сергей Шнуров – российский продюсер, рок-музыкант, актер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль".

В феврале 2020 Шнуров стал членом "Партии роста". Он решил стать политиком и пойти в Государственную думу России на выборах 2021 года. Свое решение объяснил просто: "Со мной будет веселее".

Несколько характерных высказываний Шнурова

" Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала "Слуга народа" подготовился".

"Чем Путин отличается от Зеленского? Обоих показывают по телевизору. Оба должны более или менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего".

" Трамп . Что это за явление? Человек, создающий информационные поводы. Не было твиттера – не было и Трампа".

"Мне власть не нравится. Но я не знаю, кто мне больше не нравится – власть или народ. Они, с*ка, достойные друг друга".