Лидер группы "Ленинград" Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI стал Сергей Шнуров. Этот музыкант известен острыми текстами песен с нецензурной лексикой и такими же высказываниями в прозе. Видео с его ютуба в целом имеют более 1,7 миллиарда просмотров.
Сергей Шнуров – генпродюсер телеканала
Шнуров, как говорится в сообщении пресс-службы телеканала RTVI, стал финалом реформы команды топ-менеджеров.
К слову В апреле ходили слухи, что Сергей Шнуров заболел коронавирусом
"Совместная работа с Сергеем Шнуровым, суммарный охват ютуб-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, – важный шаг в развитии RTVI", – не скрывают в сообщении телеканала.
RTVI, напомним, это международный русскоязычный телеканал, который работает на 53 страны. В декабре 2019 его владельцем стал бизнесмен из США Микаэль Исраелян – ресторатор и владелец группы компаний Muse Lifestyle Group.
Мы уверены, что с приходом Сергея RTVI сможет найти свою новую уникальную интонацию,
– заявил Исраелян.
Шнуров, как планируется, будет заниматься продвижением бренда и созданием неновостного контента.
Кто такой Шнуров
Сергей Шнуров – российский продюсер, рок-музыкант, актер, телеведущий, художник и общественный деятель. Лидер групп "Ленинград" и "Рубль".
В феврале 2020 Шнуров стал членом "Партии роста". Он решил стать политиком и пойти в Государственную думу России на выборах 2021 года. Свое решение объяснил просто: "Со мной будет веселее".
Несколько характерных высказываний Шнурова
- " Зеленский – абсолютно профессиональный политик. Он на почве сериала "Слуга народа" подготовился".
- "Чем Путин отличается от Зеленского? Обоих показывают по телевизору. Оба должны более или менее нормально говорить. Все. Что мы дальше знаем о политике? Больше ничего".
- " Трамп. Что это за явление? Человек, создающий информационные поводы. Не было твиттера – не было и Трампа".
- "Мне власть не нравится. Но я не знаю, кто мне больше не нравится – власть или народ. Они, с*ка, достойные друг друга".