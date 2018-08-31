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Лидер Brutto и "Ляпис-98" Сергей Михалок презентует новый сольный проект

18 Читати новину українською
Сергей Михалок
Сергей Михалок / Фото Ксюши Твердолхиб

Drezden – новый сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. Дебютный альбом и одноименный клип уже в сети.

Drezden – это эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle через 40 лет. Это поп-мейнстрим, который мгновенно заставит слушателя погрузится в мир литературных ребусов и философских текстов,что умело обыграно музыкальными переходами.

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Альбом

Обложка альбома "Drezden"

В последний день лета Сергей Михалок представляет цифровой релиз дебютного альбома Drezden и одноименный клип.

Смотрите видео песни "Drezden"

Сергей Михалок о новом проекте

- Drezden сделан в духе поп-культуры 1980-х. В те времена New Wave и Neue Deutsche Welle создавали бывшие панки и андеграундные психи, которым не хватало веселья и размаха в рамках субкультур. Группы New Order, The Cure, Blondie, сольные исполнители Фалько и Nena выдавали обоймы хитов, при этом оставаясь футуристами, культуртрегерами и нонконформистами. The Clash, Talking Heads или Madness играли облегченные, иногда совсем танцевальные варианты ска и пост-панка. Наши "Дивні Ігри" или "Альянс" тоже умели миксовать красивые мелодии, простые и доступные формы, с многослойным и нетривиальным содержанием.

Сергій Міхалок

Сергей Михалок: "Drezden сделан в духе поп-культуры 1980-х"

Drezden это еще и дань временам VHS! Мы брали на прокат "видик", затаривались алкоголем, приглашали девушек и смотрели фильмы "Безумный Макс", "Горец", сериал Монти Пайтон, и, конечно, на закуску оставляли "взрослый фильм" и музыкалку с клипами. Это и был культурный луч перестройки сквозь абсолютно бескультурный шабаш и панковский угар постсоветской анархии.

Сергій Міхалок

Сергей Михалок: "Drezden это еще и дань временам VHS"

Мы очень мотивированы, вдохновлены и пишем второй альбом, не дожидаясь никаких "фидбэков" и реакции публики.

Сергій Міхалок

Сергей Михалок: "Мы уже пишем второй альбом..."

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Теги: LifeStyle Музыка Сергей Михалок Анонс
Источник: 24 Канал
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