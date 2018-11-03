Лидер чемпионата "Запорожье" проиграл на выезде "Николаеву"

В украинской Суперлиге Пари-Матч новичок чемпионата "Запорожье" неожиданно возглавил турнирную таблицу. Однако в матче против "Николаева" запорожцы потерпели второе поражение в сезоне.

Игра оказалась довольно вялой. Чего только стоит то, что во второй четверти "Запорожье" набрало лишь восемь очков, а к большому перерыву – 28 очков. Но и этого оказалось достаточно, чтобы на большой перерыв уйти в статусе победителя, опередив соперников лишь на одно очко.

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Такая ситуация продолжилась и во второй половине матча. Правда команды набрали несколько больше очков – по 18 за третью четверть. А за минуту до конца матча счет стал равным. Именно в это время и решилась судьба матча. Мусиенко вывел "Николаев" вперед за 53 секунды до конца. Впоследствии Зотов двумя точными штрафными за 10 секунд до конца довел преимущество "Николаева" до 4 очков. Единственное, что смогли гости – это на один точный штрафной от Холтона, но спастись игроки "Запорожья" от поражения не сумели – 57:60.

Николаев – Запорожье 60:57 (14:20, 13:8, 18:18, 15:11)

После этого реванша в активе "Николаева" 3 победы в 7 поединках. "Запорожье" потерпело второе поражение в 8 поединках, но продолжает удерживать лидерскую позицию в турнирной таблице.