Лидер "Динамо" пострижется налысо, если его команда выиграет УПЛ

Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков дал слово, что избавится от волос на голове, если "Динамо" выиграет УПЛ.

Об этом сам футболист сказал в интервью FootballHub.

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Циганков поголить голову, якщо виграє УПЛ

Лідер @DynamoKyiv пообіцяв кардинально змінити імідж у разі перемоги в чемпіонаті pic.twitter.com/lzItnkQDS4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 24 июля 2018 г.

Отметим, что Цыганков будет играть в составе первой команды третий сезон, ранее он дважды становился с "Динамо" обладателем серебряных медалей УПЛ. Также он еще не выигрывал Кубок Украины.

21 июля Цыганков вместе с "Динамо" выиграл Суперкубок Украины, обыграв в Одессе "Шахтер".