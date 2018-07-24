Лидер "Динамо" пострижется налысо, если его команда выиграет УПЛ
Один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков дал слово, что избавится от волос на голове, если "Динамо" выиграет УПЛ.
Об этом сам футболист сказал в интервью FootballHub.
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Отметим, что Цыганков будет играть в составе первой команды третий сезон, ранее он дважды становился с "Динамо" обладателем серебряных медалей УПЛ. Также он еще не выигрывал Кубок Украины.
21 июля Цыганков вместе с "Динамо" выиграл Суперкубок Украины, обыграв в Одессе "Шахтер".
Источник: 24 Канал
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