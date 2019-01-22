Лидер "Динамо" Вербич стал вратарем и совершил эффектный сейв: видео

"Динамо" продолжает подготовительный сбор в Испании, где своим новым опытом на тренировке поделился полузащитник киевлян Беньямин Вербич.

На одной из тренировок Вербич занял не совсем привычное место для себя – в воротах, где отметился несколькими сейвами.

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В частности, эффектный сейв после удара от Че Че Беньямин опубликовал в своем Instagram. Кроме того, Вербич еще и потроллил одноклубника, подписав видео "В следующий раз повезет".

Отметим, что в текущем сезоне Вербич провел за "Динамо" 26 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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