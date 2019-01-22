Лидер "Динамо" Вербич стал вратарем и совершил эффектный сейв: видео
"Динамо" продолжает подготовительный сбор в Испании, где своим новым опытом на тренировке поделился полузащитник киевлян Беньямин Вербич.
На одной из тренировок Вербич занял не совсем привычное место для себя – в воротах, где отметился несколькими сейвами.
Читайте также: Футболист "Динамо" отказал клубам из Китая и Мексики
В частности, эффектный сейв после удара от Че Че Беньямин опубликовал в своем Instagram. Кроме того, Вербич еще и потроллил одноклубника, подписав видео "В следующий раз повезет".
Отметим, что в текущем сезоне Вербич провел за "Динамо" 26 матчей во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта 2018 , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая 2018 , 06:50
В обновленном рейтинге АТР Стаховский опустился на 14 позиций7 мая 2012 , 13:18
Кубок Стэнли: "Питтсбург" в шести матчах одолел "Айлендерс"12 мая 2013 , 13:49
Легкая победа "Арсенала", блестящий дебют Озила. Результаты 4 тура АПЛ. ВИДЕО14 сентября 2013 , 19:03
Zanetti 4 Ever "Интер" разгромил "Лацио". ВИДЕО11 мая 2014 , 00:20