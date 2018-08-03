Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков признался, что тяжело болен

Лидер российской популярной в 90-е группы "Руки вверх!" Сергей Жуков заявил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

42-летний музыкант отменил предстоящие концерты коллектива и записал видеообращение к поклонникам из больничной палаты.

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"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже. Раны перестали заживать, и мне пришлось обратиться к целому консилиуму врачей, который начал решать эту проблему", – признался Жуков.

Допис, поширений Сергей Жуков (@sezhukov) 2 Сер 2018 р. о 1:30 PDT

Певец не уточнил свой диагноз, но подчеркнул, что это "не одна из самых страшных болезней, о которой могли многие подумать".

"Я не прикован к постели, но должен каждый день проходить процедуры, находиться в больничных кабинетах и привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой 24 часа в сутки", – сказал он.

"Руки вверх!" – это российская поп-группа, которую основали в 1996 году. Самые популярные песни коллектива "Он тебя целует", "Чужие губы", "Крошка моя" и другие.