Лидер "Карпат" имеет серьезные проблемы с дисциплиной, – СМИ

Полузащитник "Карпат" Хорхе Карраскаль имеет серьезные проблемы с дисциплиной, а именно часто появляется в ночных клубах, позволяет себе выпивку и курит.

Ведущие шоу "ТаТоТаке" утверждают, что 20-летнего футболиста в последнее время начали постоянно замечать в ночных клубах Львова. Дело дошло до того, что руководство клуба договорилось, чтобы ночные клубы не пускали к себе колумбийца.

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Возможно, поэтому Карраскаль и не показывает былой результативности. Кроме того, колумбиец высокомерно ведет себя в команде.

Отметим, что в конце июня "Карпаты" выкупили контракт Карраскаля у "Севильи" за 2 миллиона евро. До этого колумбиец выступал за львовян на правах аренды. В нынешнем сезоне атакующий полузащитник сыграл в 7 матчах, но забитыми мячами не отмечался.

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