Лидер "Карпат" проходит медосмотр в новом клубе: фото

Полузащитник львовских "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль уже в "Аргентине" и вскоре подпишет контракт с "Ривер Плейтом".

Сейчас 20-летний колумбиец находится на медицинском осмотре в аргентинском клубе.

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Если Карраскаль успешно пройдет все процедуры, то подпишет контракт с аргентинским клубом.

Jorge Carrascal en la revisión médica pic.twitter.com/DWDl7da1X4 — River Plate (@CARPoficial) 29 января 2019 г.

"Ривер Плейт" арендует Карраскаля на 18 месяцев с правом выкупа за 3 миллиона долларов. Сколько получат львовские "Карпаты" за аренду игрока – не сообщается. Однако издание sport.ua называет сумму в 500 тысяч долларов.

Отмечается, что в переходе Карраскаля был лично заинтересован главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

Переход Карраскаля станет не первой потерей "Карпат" в зимнее трансферное окно. Перед тем "зелено-белые" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб "Насьональ", впоследствии – защитника Ореста Лебеденко в испанский "Луго".

Между тем клуб арендовал защитника Мартина Хонглу, который в свое время выступал за испанскую "Барселону".

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