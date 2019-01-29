22:26
29 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Учителя дешевле, чем солярка. Россияне украли Крым у россиян
      Вєсті Кремля
      22:25, 28 января
      Вести.UA: Ляшко на новых колесах. Мажорная Богословская
      Вєсті.UA
      20:34, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Лидер "Карпат" проходит медосмотр в новом клубе: фото

      6 Читати новину українською
      Хорхе Карраскаль
      Хорхе Карраскаль / ua-football.com

      Полузащитник львовских "Карпат" колумбиец Хорхе Карраскаль уже в "Аргентине" и вскоре подпишет контракт с "Ривер Плейтом".

      Сейчас 20-летний колумбиец находится на медицинском осмотре в аргентинском клубе.

      Читайте также: Легенда "Карпат" официально перешел в худшую команду Венгрии

      Если Карраскаль успешно пройдет все процедуры, то подпишет контракт с аргентинским клубом.

       

       

      "Ривер Плейт" арендует Карраскаля на 18 месяцев с правом выкупа за 3 миллиона долларов. Сколько получат львовские "Карпаты" за аренду игрока – не сообщается. Однако издание sport.ua называет сумму в 500 тысяч долларов.

      Отмечается, что в переходе Карраскаля был лично заинтересован главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.

      Переход Карраскаля станет не первой потерей "Карпат" в зимнее трансферное окно. Перед тем "зелено-белые" продали полузащитника Кристиана Эрбеса в парагвайский клуб "Насьональ", впоследствии – защитника Ореста Лебеденко в испанский "Луго".

      Между тем клуб арендовал защитника Мартина Хонглу, который в свое время выступал за испанскую "Барселону".

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол ФК Карпаты Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      сегодня , 07:01 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 3303
      Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      сегодня , 22:01 Жизнь в "ЛНР": за четыре года изменилось все
      Ольга Черненко 3452
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      сегодня , 21:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      93
      "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      сегодня , 20:40 "Жить по-новому" вторая попытка: какие громкие обещания так и не выполнил Порошенко
      287
      Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      сегодня , 20:02 Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция
      39
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Андрея Диканя отметили в России
       2 апреля 2014 , 11:37
      Бразильский хавбек хочет уйти из команды Ахметова
       2 декабря 2014 , 12:34
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук