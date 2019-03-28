Лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо призвал людей выйти на улицы и уничтожить режим Мадуро

Венесуэльцы должны выйти на улицы в субботу, 6 апреля. Именно в этот день стартует "Операция Свобода", целью которой является свержение режима Николаса Мадуро. К этому призвал руководитель парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо. По его мнению, "Операция Свобода" будет окончательным общенациональным толчком против диктатора.

Выступая на митинге в Каракасе, Хуан Гуайдо сказал, что все венесуэльцы, безотносительно имущественного положения или социального статуса, должны выйти на "Либертад" ("Операция Свобода"). Это будет мобилизация народа по всей стране, которая завершится массовым маршем через столицу. Об этом сообщили в The Guardian.

Читайте также: Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post

Хуана Гуайдо парламент провозгласил временным президентом страны, и большинство западных правительств признают его легитимным. Несмотря на это реальные рычаги власти в Венесуэле все еще в руках Николаса Мадуро. Но из-за недостатка еды, питьевой воды, лекарств, постоянных отключений электричества – его поддержка даже среди военных серьезно пошатнулась.



Массовые протесты в Венесуэле продолжаются уже несколько месяцев

Гуайдо призвал людей собираться незначительными группами в разных местах Каракаса, столицы Венесуэлы, чтобы потом объединиться. Так власть, по мнению Гуйадо, не сможет подавить восставших людей: "Мы не будем пушечным мясом". Ранее Гуайдо не призывал к столь радикальным действиям, но последней каплей стало четвертое подряд отключение электроэнергии.

Сегодня венесуэльцы снова проснулись в темноте. Из-за неэффективного, коррумпированного и воровского режима. Что мы просим, ​​и мы боремся – это чтобы нормально жить,

– сказал Гуйадо.

Жена Хуана Гуйадо – Фабиана Росалес – посетила Вашингтон, встретилась с Дональдом Трампом и заручилась его поддержкой. Правительство Мадуро подобные призывы же называет не иначе как "уголовная империалистическая атака". Венесуэльцы призыв Гуйадо, как ожидается, поддержат. Ведь, как показывают опросы, испытывают тотальное разочарование и беззаконие действующей власти.

Что происходит в Венесуэле?

В конце января 2019 года в Венесуэле вспыхнули многотысячные протесты против политики президента-диктатора Николаса Мадуро и с требованиями его отставки. Ведь за 6 лет управления Мадуро завел страну в глубокий кризис. В частности, только за 2018 год инфляция составила более миллиона процентов. В Венесуэле не хватает еды, лекарств и даже туалетной бумаги. В столкновениях со стражами гибли люди, сотни людей задерживали, но точных данных нет – правительство Мадуро никому и ни о чем информации не предоставляет.