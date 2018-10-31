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      Лидер Rammstein лично приехал на выписку Светланы Лободы из больницы: редкие фото

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      Тилль Линдеманн и Светлана Лобода
      Тилль Линдеманн и Светлана Лобода / Super

      Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после срочной операции на почках. Забрать звезду из больницы прилетел фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн. Напомним, что российские СМИ неоднократно писали, что именно лидер группы является отцом младшего ребенка Лободы.

      Об этом сообщает издание Super. Узнав о госпитализации Светланы Лободы, Линдеманн отложил съемки нового клипа в Европе и вылетел в Москву эконом-классом.

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      После больницы лидер Rammstein и певица, держась за руки, пошли в ресторан – это первый их выход вместе на публике.

      Впоследствии к Лободе приехала старшая дочь – Ева, в то время полугодовая Тильда осталась под присмотром няни.

      К слову, СМИ пишут, что отцом девочки является солист немецкой группы Rammstein, 55-летний Тиль Линдеманн (Till Lindemann). Кроме того, поклонники певицы предполагают, что Тильду назвали в честь отца.

      Тилль Линдеманн и Светлана Лобода подтвердили свой роман: смотрите видео

      Напомним, Лобода спровоцировала слухи о замужестве. Женщина опубликовала фото, на котором позирует с ее 7-летней дочерью от первого брака Евангелиной, а на руках звезда нежно держит новорожденную Тильду, укутанную розовым пледом. Однако не это привлекло внимание поклонников певицы: на фото виднеется мужская рука с обручальным кольцом.

      Теги: Музыка LifeStyle Звездные романы Светлана Лобода
      Источник: 24 Канал
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