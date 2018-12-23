Лидер сборной Украины неожиданно быстро восстановился после травмы

Полузащитник бельгийского "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский восстановился после небольшого повреждения голеностопа.

Как и предполагал сам лидер сборной Украины, травма голеностопа, полученная в прошлом туре чемпионата Бельгии, оказалась не очень серьезной, пишет "Команда №1".

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Я уже тренируюсь, надеюсь выйти на поле. Тренер доверит место – сыграю и постараюсь помочь команде одержать победу,

– сказал Малиновский.

Напомним, что Малиновский пропустил матч Кубка Бельгии против "Остенде" из-за травмы.

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