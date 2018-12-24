Лидер сборной Украины по биатлону может пропустить последнюю гонку года

Одна из лучших украинских биатлонисток Юлия Джима может не выступить на Рождественской гонке в Германии.

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Юлии не стоит участвовать в гонке.

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"Как я бы видел со своей колокольни, то в таком состоянии Юле туда лучше не ехать. Но я не управляю всем процессом, как бы ни пытались это представить некоторые комментаторы. Это коммерческие соревнования, за которые платят деньги, и я не могу заставлять кого-то – ехать или нет. Есть Урош Велепец, который может оценивать состояние спортсменки, есть Юля – сама уже взрослый человек. Им решать, они же тоже строят планы подготовки и хотят выйти на пик к чемпионату мира. Но я бы не стал", – заявил Брынзак в комментарии biathlon.com.ua.

"Посмотрите на Лауру Дальмаер: спринт была на подиуме, преследования – где-то рядом, но понимает свое состояние и приняла решение масс-старт пропускать. Потому что она профи: понимает, что лучше пожертвовать одной гонкой, чем сейчас наломать дров и испортить себе остаток сезона. Если у Юли в последних гонках не катили лыжи – это одно, но если она чувствует, что находится в плохом состоянии, лучше сделать паузу и подготовиться к Оберхофу. Но это решают спортсменка и ее тренер, я не стану указывать им, что делать", – добавил глава ФБУ.

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