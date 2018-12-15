Лидер сборной Украины вступил в переговоры с "Миланом"

Хавбек "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Милане".

По информации Football.ua, 25-летний хавбек уже начал вести переговоры с "россонери", а информация о возможном переходе Малиновского в "Рому" не соответствует действительности.

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Также сообщается, что "Милан" является единственным клубом из Серии А, который всерьез интересуется украинцем.

В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел 17 матчей за "Генк", в которых забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Трансферная стоимость украинца оценивается в 7 миллионов евро.

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