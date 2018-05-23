Лидер "Шахтера" Марлос – самый полезный игрок сезона в УПЛ
Флагманский ресурс – портал Instat, который подсчитывает эффективность игры футболистов, отдал бразильцу Марлосу пальму первенства по итогам сезона.
Лидер Шахтера принял участие в двадцати девяти матчах и набрал 340 баллов за тактико-техническими действиями.
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В целом в топ-десять самых эффективных исполнителей сразу восемь горняков и лишь двое динамовцев Киева.
Лидер "Шахтера" – бразилец Марлос
Гегемонию "Шахтера" разбавили Евгений Хачериди и Виктор Цыганков.
Напомним, "Шахтер" уже нашел замену лидерам. Главный тренер горняков Паулу Фонсека рассказал, кого они собираются подписать ближайшего лета.
Источник: 24 Канал
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