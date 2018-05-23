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Лидер "Шахтера" Марлос – самый полезный игрок сезона в УПЛ

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Лидер
Лидер "Шахтера" – бразилец Марлос / 24 Канал

Флагманский ресурс – портал Instat, который подсчитывает эффективность игры футболистов, отдал бразильцу Марлосу пальму первенства по итогам сезона.

Лидер Шахтера принял участие в двадцати девяти матчах и набрал 340 баллов за тактико-техническими действиями.

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В целом в топ-десять самых эффективных исполнителей сразу восемь горняков и лишь двое динамовцев Киева.

Бразилець Марлос

Лидер "Шахтера" – бразилец Марлос

Гегемонию "Шахтера" разбавили Евгений Хачериди и Виктор Цыганков.

Напомним, "Шахтер" уже нашел замену лидерам. Главный тренер горняков Паулу Фонсека рассказал, кого они собираются подписать ближайшего лета.

Теги: Новости спорта Шахтер
Источник: 24 Канал
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