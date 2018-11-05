Лидер "Шахтера" Марлос восстановился и может сыграть против "Манчестер Сити"

"Шахтер" готовится к выездному матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Утром 5 ноября "горняки" провели заключительную сессию перед отправлением в Великобританию. Тренировка была полностью посвящена тактическим упражнениям.

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Лидер полузащиты Марлос уже работает вместе с командой, поэтому он может отправиться в Манчестер на игру, которая состоится в среду, 7 ноября.

Также отметим возвращение в общую группу Вячеслава Танковского, который получил тяжелую травму колена еще весной. Вратарь Олег Кудрик начал заниматься в индивидуальном режиме.

Во вторник, 6 ноября, в 10:00 запланирован вылет "Шахтера" в Манчестер. Кто сыграет в матче 7 ноябрю станет известно за час до игры.

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Стоит отметить, что в "Манчестер Сити" из-за травмы не сыграет ведущий полузащитник Кевин Де Брюйне.