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      Лидер "Шахтера" Марлос восстановился и может сыграть против "Манчестер Сити"

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      Марлос может сыграть с "Манчестер Сити"
      Марлос может сыграть с "Манчестер Сити" / ФК "Шахтар"

      "Шахтер" готовится к выездному матчу 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Утром 5 ноября "горняки" провели заключительную сессию перед отправлением в Великобританию. Тренировка была полностью посвящена тактическим упражнениям.

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      Лидер полузащиты Марлос уже работает вместе с командой, поэтому он может отправиться в Манчестер на игру, которая состоится в среду, 7 ноября.

      Также отметим возвращение в общую группу Вячеслава Танковского, который получил тяжелую травму колена еще весной. Вратарь Олег Кудрик начал заниматься в индивидуальном режиме.

      Во вторник, 6 ноября, в 10:00 запланирован вылет "Шахтера" в Манчестер. Кто сыграет в матче 7 ноябрю станет известно за час до игры.

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      Стоит отметить, что в "Манчестер Сити" из-за травмы не сыграет ведущий полузащитник Кевин Де Брюйне.

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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