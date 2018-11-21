Лидер "Шахтера" рискует пропустить игру с "Хоффенхаймом"

Лидер "Шахтера" Марлос может пропустить ближайший матч дончан в Лиге чемпионов против немецкого "Хоффенхайма".

"О "Хоффенхайме" мы пока не говорим. По Марлосу сложно, он восстанавливается, это займет еще некоторое время. Возможно, с "Хоффенхаймом" он еще не сыграет", - заявил Фонсека, передает Tribuna.com.

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Рискуют пропустить ближайшую игру "горняков" против "Львова" Тарас Степаненко и Сергей Кривцов.

"Сейчас есть некоторые сомнения относительно двух игроков, которые вернулись из расположения сборных. Сергей Кривцов травмирован, скорее всего, он не сможет играть. Также под вопросом Тарас Степаненко, у которого ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция). Николай Матвиенко и Виктор Коваленко вчера провели матч за сборную, возможно, им понадобиться больше времени на восстановление", - резюмировал Фонсека.

Напомним, что 27 ноября "Шахтер" сыграет против "Хоффенхайма" в Германии. Предыдущая игра между командами завершилась результативной ничьей 2:2.