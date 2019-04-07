Лидер венгров Румынии, которого не впустили на Закарпатье, обвинил посла Украины во лжи

Лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен выдвинул серьезные обвинения послу Украины в Румынии Александру Банкову. Келемен заявляет, что Банков врет.

Так, посол Украины в Румынии заявил, что Клемен уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом, поэтому о запрете знал.

Читайте также: Жители Закарпатья перекрыли дорогу и мешают устанавливать забор на границе с Румынией

24 канал писал, что Хунор Келемен ехал в Ужгород на празднование 30-летия местной венгерской организации "Общество венгерской культуры Закарпатья". Однако въехать на территорию Украины пограничники ему не позволили.

Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении,

– написал украинский дипломат на своей странице в Фейсбук.

На что румынский политик с венгерскими корнями заявил, что с заявлением Банкова не соглашается.

"Заявление украинского посла в Румынии Александра Банкова о том, что я ранее пытался пересечь границу Украины с венгерским паспортом, является неправдой", – заявил он.

Келемен указал, что в течение 20 лет не был в Украине и не пользовался своим венгерским паспортом. И опубликовал фото паспорта со штампом запрета на въезд от 6 апреля 2019 года и решение об отказе в пересечении границы.

В обнародованном фото паспорта указано, что Келемен не сможет въезжать в Украину до 13 октября 2020 года.

Отметим, министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп. Во время разговора с послом пресс-секретарь ведомства назвал шаг украинской власти неприемлемым и антивенгерским.

Почему конфликт между Украиной и Венгрией обострился?Конфликт между Украиной и Венгрией длится уже более года. Венгрия заблокировала встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.



Официальный Будапешт увидел нарушение прав венгерского меньшинства в норме закона об обязательном получении образования на государственном языке. Официальный Киев эти обвинения отвергает.



Впоследствии между двумя государствами разгорелся новый конфликт из-за того, что на Закарпатье украинцам раздавали венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные получают гражданство соседнего государства и присягают на верность ему.



Поэтому 4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон грата (нежелательным лицом) и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула. Венгерские консульства прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства украинцам на территории своих консульств на Закарпатье и в Киеве.