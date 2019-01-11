Лидер "Вест Хэма", за который играет украинец Ярмоленко, хочет покинуть клуб

"Вест Хэм" отклонил 35-миллионное предложение из Китая по продаже лидера "молотобойцев" Марко Арнаутовича.

Однако агент австрийского форварда Роб Гренер этим недоволен.

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"Вест Хэм" в свое время купил Марко всего за 20 млн фунтов, чтобы он помог команде остаться в Премьер-лиге – он помог. Теперь у клуба есть фантастическое предложение в 35 миллионов фунтов, что почти вдвое больше суммы за которую они его приобрели. Теперь он хочет попробовать свои силы на другом уровне. Мы очень хотим, чтобы "Вест Хэм" принял предложение из Китая,

– заявил агент.

Отметим, что "Вест Хэм" не намерен даже вести переговоры о продаже нападающего Марко Арнаутовича, о чем руководство клуба проинформировало в Twitter.

In response to the statement from the brother and agent of Marko Arnautovic this afternoon, the Club has issued the following: pic.twitter.com/6A2p3glFhg — West Ham United (@WestHamUtd) 10 січня 2019 р.

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