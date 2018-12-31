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      Лидер "Зари" с нового года будет играть в иностранном клубе

      22 Читати новину українською
      Игорь Харатин перешел в "Ференцварош"
      Игорь Харатин перешел в "Ференцварош" / instagram.com/p/BsBon_HgE8a

      Игорь Харатин покинул ряды луганской "Зари". Бывший футболист "Динамо" теперь будет выступать за венгерский "Ференцварош", который тренирует украинский тренер Сергей Ребров.

      Агенту хавбека Вадим Шаблий сообщил, что контракт подписан по системе 2,5 + 1.

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      Сейчас официальный сайт "Зари" не сообщает о переходе Харатина.

       

       

       
       
       
       
       

       

       
       
       
       
       
       
       
       

      Игорь Харатин переходит в один из лучших венгерских клубов «Ференцварош». Лидер чемпионата Венгрии, считаю усилился очень надежным и работоспособным центральным полузащитником. Поздравляю @zoryaluhansk и @ftcofficial с заключением соглашения, желаю Игорю удачи в новом клубе! Контракт с игроком подписан по системе 2,5+1. ——————————————————— Igor Kharatin moves to Ferencvarosi, one of the best Hungarian clubs. I think that the Hungarian league leaders have strengthened themselves with a very reliable and effective central midfielder. Congratulations to @zoryaluhansk and @ftcofficial on signing the deal, I wish Igor good luck at the new club! The agreement with the player has been signed based on the 2,5+1 system. #prostaragency #kharatin #zorya #prostarteam#prostarfootballagency

      Допис, поширений Shablii Vadim (@shablii_vadim)

      Отметим, что в составе венгерского клуба также выступает еще один украинец Иван Петряк, в свое время игравший за "Зарю". Тренирует команду Сергей Ребров.

      23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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      Теги: Трансферы Футбол Спорт ФК Заря
      Источник: 24 Канал
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