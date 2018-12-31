Лидер "Зари" с нового года будет играть в иностранном клубе
Игорь Харатин покинул ряды луганской "Зари". Бывший футболист "Динамо" теперь будет выступать за венгерский "Ференцварош", который тренирует украинский тренер Сергей Ребров.
Агенту хавбека Вадим Шаблий сообщил, что контракт подписан по системе 2,5 + 1.
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Сейчас официальный сайт "Зари" не сообщает о переходе Харатина.
Отметим, что в составе венгерского клуба также выступает еще один украинец Иван Петряк, в свое время игравший за "Зарю". Тренирует команду Сергей Ребров.
23-летний Харатин в текущем сезоне в составе луганского клуба провел 21 матч, в которых забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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Источник: 24 Канал
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