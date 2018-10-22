Лидером "Динамо" интересуются "Тоттенхэм", "Барселона" и "Манчестер Сити"

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может перейти в "Тоттенхэм". Кроме того, за талантливым украинцем следят "Манчестер Сити", "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Ливерпуль".

Об этом сообщает TEAMTalk со ссылкой на близкий к "Динамо" источник.

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Издание эксклюзивно сообщает, что тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино дал зеленый свет на подписание Цыганкова. Босс "шпоров" высоко оценивает 20-летнего вингера киевлян. Предложение "Тоттенхэма" по трансферу Виктора составит 18 миллионов евро.

"Тоттенхэм" летом не покупал игроков и теперь у клуба есть проблемы с составом, если кто-то из игроков основы травмируется. Цыганков может стать первым приобретением "Тоттенхэма" в январе.

В текущем сезоне вингер сборной Украины сыграл за "Динамо" 12 матчей в УПЛ, в которых забил 4 гола.

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