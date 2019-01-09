Лидерша сборной Украины по биатлону пропустит первую гонку в Оберхофе

В четверг, 10 января, в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. В спринте примут участие пятеро украинок.

На первую женскую гонку в 2019 году не выйдет Елена Пидгрушная, которую заменит Юлия Журавок, информирует Федерация биатлона Украины.

Читайте также: Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Оберхофе

В спринте также примут участие Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко и Валя Семеренко.

По итогам трех прошедших этапов лучшей из украинок в общем зачете Кубка мира является как раз Елена Пидгрушная, которая занимает 19 место, имея в своем активе 141 очко.

Женский спринт протяженностью 7,5 км состоится завтра, начало в 15:30. Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 13 января.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24