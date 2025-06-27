Лидеры ЕС поддержали открытие переговоров о вступлении Украины

Европейский Союз подтвердил решительную поддержку Украины на пути к членству. Президент Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметили впечатляющие темпы реформ, которые украинское правительство внедряет даже под обстрелами.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе.

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