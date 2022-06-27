Только США повысят тарифы на 570 групп российских товаров

По итогам встречи лидеров G7 в Германии было договорено, что страны "Группы семи" будут добиваться разрешения использовать доходы, полученные от новых тарифов на российские товары для помощи Украине.

Лидеры G7 прогнозируют глобальный экономический кризис

Таким образом Россия будет платить Украине за войну, которую цинично развязала против нашей страны.

Сообщается, что только Соединенные Штаты Америки повысят тарифы на 570 групп российских товаров на сумму 2,3 миллиарда долларов.

Что известно о встрече G7

Саммит лидеров G7 проходит в немецкой Баварии в течение 26 – 28 июня. На нем лидеры стран "Группы семи" договорились о мерах по поддержке Украины и дальнейших ограничений против России.

Лидеры G7 готовы ограничить доходы России, в том числе экспорт золота. Золото является вторым по величине экспортом России после энергоносителей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что экспорт золота является источником дохода России в 19 миллиардов долларов в год.

По данным СМИ, официальное объявление о запрете на российское золото со стороны США ожидается 28 июня.

G7 возьмет на себя обязательство помочь Украине покрыть краткосрочный дефицит бюджетного финансирования, включая обязательства США в размере 7,5 миллиарда долларов.

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Японский премьер-министр Фумио Кисида уже объявил об очередном расширении санкции против России со стороны Японии. Запреты коснутся импорта золота страны-агрессорки, 70 физических лиц и 90 военных организаций.

В ходе саммита к лидерам G7 обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства призвал ужесточить санкции против России и попросил предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

В Зеленский обратился немецкий канцлер Олаф Шольц, который заверил, что страны "Группы семи" на стороне Украины . Он также подчеркнул, что страны G7 будут продолжать оказывать давление на Россию.

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