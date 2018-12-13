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      Лидеры ЕС приняли решение по Азову: требуют в России освободить пленных моряков

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      Евросоюз принял отдельное решение по Азову
      Евросоюз принял отдельное решение по Азову / Фото из открытых источников

      Евросоюз готов усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

      О соответствующем решении в своем Twitter сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

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      Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив,
      – написал он.

      Отметим, что ранее журналист Рикард Джозвяк сообщил, что лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций в отношении России за действия РФ на Азове.

      Напомним, 13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям.

      Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      ​После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Евросоюз Дональд Туск
      Источник: 24 Канал
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