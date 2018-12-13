Лидеры ЕС приняли решение по Азову: требуют в России освободить пленных моряков

Евросоюз готов усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

О соответствующем решении в своем Twitter сообщил глава Европейского совета Дональд Туск.

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Европейский совет требует немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков, возвращения судов и свободного прохода всех судов через Керченский пролив,

– написал он.

Отметим, что ранее журналист Рикард Джозвяк сообщил, что лидеры ЕС открыли возможность введения новых санкций в отношении России за действия РФ на Азове.

EUCO requests the immediate release of all detained Ukrainian seaman, the return of vessels and free passage of all ships through the Kerch strait. #AzovSea — Donald Tusk (@eucopresident) 13 грудня 2018 р.

Напомним, 13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



​После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.