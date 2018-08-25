Лидеры Hyperloop, Paramount и других глобальных проектов осенью прочитают лекции в Киеве

В Киеве выступит Колин Рос, Вице-президент Virgin Hyperloop One и Сара Искандер, креативный менеджер компании. 14 сентября они станут участниками конференции, посвященной транспортным технологиям.

А уже в октябре на конференции, посвященной разработкам в области Gaming & Entertainment, выступит Джон Кавана с кейсом Paramount Pictures.

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Кавана создал интерактивное игровое подразделение Paramount Pictures и провел все издательские операции для крупнейшего разработчика видеоигр в Великобритании.



Paramount Pictures

Все события произойдут в новом креативном пространстве Innohub, которое в Киеве открыла Международная компания Innovecs. Мультимедийный хаб направлен на развитие квалифицированных менеджеров украинских компаний в сфере ИТ.

Я думаю, что концепция креативного пространства для обмена опытом, обмена новациями, обмена знаниями и создания больших возможностей для каждого – время для этого в Украине наступило,

– отметила посол США в Украине Мари Йованович на открытии хаба.

Украинский сектор в сфере IT уже является конкурентоспособным, однако для работы на международном рынке все же не помешает надлежащий менеджерский опыт. Поэтому в новом пространстве Innohub обещают систематически проводить лекции с международными специалистами.

Следить за событиями можно на сайте проекта innohub.innovecs.com.