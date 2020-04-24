Лидеры по заражению COVID-19: сколько ПЦР-тестов в день проводят в областях

Сколько тестов на коронавирус провели в областях, где больше всего инфицированных? / Фото Getty Images

По состоянию на 24 апреля в Украине количество инфицированных в Черновицкой области и в Киеве превышает 1000 человек, в Ивано-Франковской области – 684 случая. Сколько человек здесь проверяют ежедневно и какое количество тестов сделано в целом?