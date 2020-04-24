Лидеры по заражению COVID-19: сколько ПЦР-тестов в день проводят в областях
По состоянию на 24 апреля в Украине количество инфицированных в Черновицкой области и в Киеве превышает 1000 человек, в Ивано-Франковской области – 684 случая. Сколько человек здесь проверяют ежедневно и какое количество тестов сделано в целом?
Где больше всего случаев COVID-19?
По состоянию на 24 апреля ситуация в Украине следующая (три региона, где больных всего):
- Черновицкая область: 1 199 человек инфицировано, 13 умерли;
- г. Киев: 1 122 человека инфицировано, 14 умерли;
- Ивано-Франковская область: 684 инфицировано, 36 умерли.
Важно В Украине 7 647 случаев COVID-19: за последние сутки обнаружили 477 больных
Как тестируют жителей регионов-лидеров?
Сайт 24 канала спросил, сколько тестов на COVID-19 делают здесь ежедневно:
- Киев: по состоянию на 23 апреля в Киеве сделано 11 888 ПЦР-исследований на COVID-19. В день таких исследований проводится 893.
- Ивано-Франковская область: 23 апреля 1 654 ПЦР-исследования. Среднее количество за сутки – 100-120 исследований.
- Черновицкая область – ожидаем ответа.
Стоит отметить, что в Украине за последние сутки обнаружили 477 новых случаев коронавирусной инфекции. В общем с начала года COVID-19 заболели 7 647 человек.