15:59
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Лидеры по заражению COVID-19: сколько ПЦР-тестов в день проводят в областях

      - Читати новину українською
      Сколько тестов на коронавирус провели в ТОП-областях?
      Сколько тестов на коронавирус провели в областях, где больше всего инфицированных? / Фото Getty Images

      По состоянию на 24 апреля в Украине количество инфицированных в Черновицкой области и в Киеве превышает 1000 человек, в Ивано-Франковской области – 684 случая. Сколько человек здесь проверяют ежедневно и какое количество тестов сделано в целом?

      Где больше всего случаев COVID-19?

      По состоянию на 24 апреля ситуация в Украине следующая (три региона, где больных всего):

      • Черновицкая область: 1 199 человек инфицировано, 13 умерли;
      • г. Киев: 1 122 человека инфицировано, 14 умерли;
      • Ивано-Франковская область: 684 инфицировано, 36 умерли.

      Важно В Украине 7 647 случаев COVID-19: за последние сутки обнаружили 477 больных

      Как тестируют жителей регионов-лидеров?

      Сайт 24 канала спросил, сколько тестов на COVID-19 делают здесь ежедневно:

      • Киев: по состоянию на 23 апреля в Киеве сделано 11 888 ПЦР-исследований на COVID-19. В день таких исследований проводится 893.
      • Ивано-Франковская область: 23 апреля 1 654 ПЦР-исследования. Среднее количество за сутки – 100-120 исследований.
      • Черновицкая область – ожидаем ответа.

      Стоит отметить, что в Украине за последние сутки обнаружили 477 новых случаев коронавирусной инфекции. В общем с начала года COVID-19 заболели 7 647 человек.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Коронавирус в Украине Новости Ивано-Франковска Новости Черновцов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      сегодня , 15:20 Остерегайтесь российских и китайских "троянских коней", – The Washington Times
      Блог Медіа
      Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      сегодня , 13:30 Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем
      Олена Трибушна