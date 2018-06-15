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"Лифчик" Путина, фак Уильямса, антисекс и тюрьмы для иностранцев – футбольные курьезы ЧМ-2018

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Владимир Путин в "лифчике"
Владимир Путин в "лифчике" / Скриншот из телетрансляции

Первый день чемпионата мира по футболу 2018 года в России был богатым на смешные, странные и знаковые события.

"Лифчик" Путина

На церемонии открытия ЧМ-2018 в Москве ожидаемо пустую речь произнес президент России Владимир Путин. Прочитал с листочка о "празднике спорта", "любви к футболу" и "гостеприимной России". Конечно, почти никто, кроме свиты, его не слушал. Зато всех развеселила "картинка", которую показывали на ТВ и на табло стадиона. Операторы и режиссеры трансляции давали такой ракурс, что микрофоны на уровне груди Путина в соцсетях сразу окрестили "пушистым лифчиком".

Фак Робби Уильямса

Отметился на церемонии открытия и британский певец Робби Уильямс. Во время исполнения песни он показал в телекамеру... средний палец. Трансляции была прямой, поэтому режиссеры не успели вырезать грубый жест. Скандальное фото смотрите здесь.

Флаг Украины

Прапор України на ЧС-2018
Флаг Украины на ЧМ-2018

Много разговоров ходило после церемонии по поводу вроде неожиданного появления на трибунах флага Украины. На самом деле ничего героического в этом не было – наше знамя развевалось среди многих других, как и планировали организаторы события: мол, смотрите, все страны нам друзья, даже Украина... Вероломная манипуляция!

Показуха Воронина

Нет никакого геройства и в появлении на трибуне "Лужников" бывшего игрока сборной Украины, а ныне члена ее тренерского штаба Андрея Воронина. Сторонник позорного правила "футбол вне палитики" выложил видео в Instagram Stories и подписал его: "Мы ждали этот год".

Поддержка Сенцова

А вот кто действительно заслуживает уважение за смелость, так это активисты "Открытой России", которые неподалеку от стадиона "Лужники" вывесили огромный баннер в поддержку украинского политзаключенного Кремля Олега Сенцова.


Баннер в поддержку Олега Сенцова

Словоблудие Кадырова

Продолжает пиариться на теме ЧМ-2018 глава Чечни Рамзан Кадыров. Даже "стеб" в свой адрес он попытался превратить себе в плюс.

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Накануне турнира известный российский комик Семен Слепаков распространил свою новую песню, в которой потроллил сборную России и предложил назначить ее тренером Кадырова. Чеченец же ответил в своем Telegram-канале, что ему песня понравилась, но одно обидно: "Несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песни команда во главе со мной проиграла. Это непорядок". И далее Кадыров издал нелепый стишок, который может стать новой темой для песни Слепакова.

Протест евродепутатов

Пока Кадыров занимался словоблудием, о нем и о Чечне вспомнили депутаты Европарламента. 36 его представителей направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино, в котором заявили, что "шокированы выбором Чечни в качестве одной из локаций ЧМ-2018". "За последнее десятилетие, под руководством Рамзана Кадырова Чечня стала местом, где карается даже малейшее несогласие, где неуважение человеческих прав и свобод стало системой, где не только критиков режима, но и правозащитников и журналистов преследуют и убивают", – написали в письме депутаты.

Сексу – нет!

Депутат Держдуми Тамара Плетньова
Тот самый депутат Госждумы Тамара Плетнева (справа)

Тем временем, их коллега из Госдумы России – 70-летняя Тамара Плетнева – сделала свое "важное заявление". Она призвала россиянок "не заниматься сексом с иностранными болельщиками". По ее словам, такие доступные женщины потом рискуют стать матерями-одиночками. Плетнева вспомнила пример Олимпиады-1980 в Москве, после которой многие женщины остались с детьми от незнакомых мужчин. Она заявила, что надо вступать в брак только с "гражданами России и создавать с ними хорошую семью".

Хулиганам – нет!

Кто точно не сможет получить секс с доступными россиянками, так это почти 1300 болельщиков из Англии и Уэльса, которым Великобритания запретила ехать на ЧМ-2018. Они находятся в "черном списке" футбольных хулиганов, которым запрещено посещать стадионы.

Тюрьмы для иностранцев

Зато другие фанаты – гости ЧМ-2018 смогут не только пообщаться с россиянками, но и при случае ощутить все прелести... российских тюрем. Как сообщил оппозиционер Алексей Навальный, который вышел на свободу после 30-дневного ареста, в российских СИЗО перед ЧМ произошли кардинальные изменения условий содержания.

Видимо, власть не исключает, что придется арестовывать за бесчинства пьяных английских фанатов, и не хочет опозориться, – отметил Навальный.

По словам политика, во всех камерах сделали евроремонт, покрасили решетки, вместо дырок в полу поставили унитазы, а в коридорах установили футбольные ворота. Кроме того, в камерах повесили ЖК-экраны, "чтобы арестанты имели возможность смотреть матчи чемпионата". "Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть – курсант школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолете, можно выбрать один из двух вариантов", – отметил политик.

А для общения с иностранцами в спецприемник пригласили студенток Московского государственного лингвистического университета. "Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства, – пишет Навальный. – Предвидя ваши комментарии на тему "хочу под арест", замечу, что количество мест ограничено и если в ваших планах есть нарушение общественного порядка, то спешите. После чемпионата золотая карета превратится в тыкву".

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Теги: Публикации Чемпионат мира по футболу - 2018 Статьи ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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