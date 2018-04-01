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Лифт с человеком упал с высоты в Киеве

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В Деснянском районе Киева с высоты третьего этажа упал лифт (иллюстрация)
В Деснянском районе Киева с высоты третьего этажа упал лифт (иллюстрация) / Фото из открытых источников

1 апреля во Киеве в Деснянском районе в одной из многоэтажек оборвался лифт, в котором находился человек.

Об этом сообщают "Стражи.Эспрессо".

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Отмечается, что лифтовая кабина упала с высоты третьего этажа.

"В этот момент внутри находился человек. Его забрала "скорая", – добавляют журналисты.

Заметим, что информацию об инциденте уже подтвердили в пресс-службе киевской полиции.

"В полицию около 16:00 поступило сообщение. На место выехали патрули, а также медики. Пострадавший 1956 года от госпитализации отказался", – отметили правоохранители в комментарии "Громадському радио".

В то же время в полиции отметили, что на место также прибыли специалисты по лифтам, провели соответствующее обследование.

"Сейчас неизвестна причина падения лифта", – добавили полицейские.

Теги: Здоровье Чрезвычайное происшествие Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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