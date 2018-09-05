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Лифтом в космос: Япония проведет интересное испытание

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Япония намерена запустить первый в мире космический лифт
Япония намерена запустить первый в мире космический лифт / Соцсети

В ближайшее время японское космическое агентство JAXA запустит в космос спутники для испытания концепции космического лифта. Устройство будет доставлено на орбиту с помощью ракеты-носителя H-IIB.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства на ресурсе Phys.org.

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Как подчеркивается, суть идеи такова: груз должен подниматься с Земли в космос с помощью длинного и прочного троса, протянутого между нашей планетой и искусственным спутником, который располагается на геостационарной орбите, т. е. над одной и той же точкой, и поддерживает трос за счет центробежной силы, тросом перемещается и грузовой подъемник.

Эту концепцию предложил еще Константин Циолковский в 1895 году, но до сих пор она считалась технически невыполнимой.

Сейчас же масштабы несколько меньше. Ракета H-IIB, которую запустят с острова Танегасима, должна вывести на орбиту два небольших спутника, между которыми будет натянут трос длиной 10 метров. Дальше по этому тросу будет двигаться миниатюрный лифт (небольшой ящик с двигателем объемом 6 на 3 сантиметра), работающий с помощью двигателя. В то же время камеры на аппаратах позволят проследить за функционированием лифта.

По словам представителей университета Сидзуока, в котором и было создано оборудование, это будет первый в мире эксперимент по проверке движения лифта в космосе.

Также сообщается, что строительная компания Obayashi планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.

Космос, Японія, космічний ліфт, випробування
Япония запустит космический лифт 

Напомним, американская космическая туристическая компания Virgin Galactic совместно с итальянскими аэрокосмическими компаниями Sitael и Altec планируют в итальянской Гротталье создать космопорт, откуда могли бы осуществлять полеты космические туристы. Если проект все же удастся реализовать, то Virgin Galactic может стать первой компанией, которая отправит кого-то в космос из Италии или любой другой страны ЕС.

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Теги: Техно наука Космос Япония
Источник: 24 Канал
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