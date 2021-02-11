"Ліга антитрасту" подала АМКУ заяву про створення штучного дефіциту електроенергії ДТЕК Ахметова
Громадські активісти 11 лютого подали в Антимонопольний комітет (АМКУ) заяву про зловживання монопольним становищем групою ДТЕК Ріната Ахметова.
Источник:фейсбук "Ліга антитрасту"
Експерти на підставі зібраних доказів прийшли до висновку, що ДТЕК свідомо допустив створення ситуації, яка загрожує відключеннями електроенергії для споживачів.
ДТЕК має частку 70% в тепловій генерації, тоді як ознакою монополії є 35%. У заяві в АМКУ вказані такі ознаки зловживання монопольним становищем компанії Ахметова:
- ДТЕК поставив на свої ТЕС вугілля значно менше встановлених державою нормативів, з результатом чого був створений рекордний для країни дефіцит;
- при цьому з шахт ДТЕК на його ТЕС системно доставляється менший обсяг вугілля ніж видобутий (за два останніх місяці 2020 різниця склала 1 мільйон тонн);
- одночасно з цим 12 енергоблоків ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт з ініціативи групи;
- як наслідок, ДТЕК не виконував вимоги оператора "Укренерго" про включення енергоблоків в роботу;
- також ДТЕК обмежив поставки вугілля на державну компанію Центренерго, що призвело до виведення з роботи частини її блоків через відсутність палива.
"Все це в сукупності призвело до того, що в енергетичній системі України виник дефіцит, який ми не можемо технологічно покрити ніяким іншим чином, крім як імпортом електрики з держави-окупанта та Білорусі. Також це вплинуло на зростання ціни електроенергії більш ніж на 15%. Це вже не перший шантаж країни українським енергетичним монополістом. Але на цей раз, він ще більш жорстоким і нахабним", – зазначила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська, держ уповноважена АМКУ в 2015–2019 роках.
Антимонопольний комітет має юридичні інструменти для припинення зловживань монополіста – штрафи, примусовий поділ, попереднє рішення, зобов'язання.
"Ліга антитрасту" пропонує всім громадянам долучатися до звернення в АМКУ щодо дій ДТЕК.
Для цього достатньо видрукувати текст заяви, вказати в ньому свої дані, підписати та направити в АМКУ.
Можна підписати за допомогою ЕЦП і направити на електронні адреси slg@amcu.gov.ua та pg@amcu.gov.ua.
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