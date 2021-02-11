Громадські активісти 11 лютого подали в Антимонопольний комітет (АМКУ) заяву про зловживання монопольним становищем групою ДТЕК Ріната Ахметова.

Експерти на підставі зібраних доказів прийшли до висновку, що ДТЕК свідомо допустив створення ситуації, яка загрожує відключеннями електроенергії для споживачів.

ДТЕК має частку 70% в тепловій генерації, тоді як ознакою монополії є 35%. У заяві в АМКУ вказані такі ознаки зловживання монопольним становищем компанії Ахметова:

ДТЕК поставив на свої ТЕС вугілля значно менше встановлених державою нормативів, з результатом чого був створений рекордний для країни дефіцит;

при цьому з шахт ДТЕК на його ТЕС системно доставляється менший обсяг вугілля ніж видобутий (за два останніх місяці 2020 різниця склала 1 мільйон тонн);

одночасно з цим 12 енергоблоків ДТЕК були виведені в незапланований аварійний ремонт з ініціативи групи;

як наслідок, ДТЕК не виконував вимоги оператора "Укренерго" про включення енергоблоків в роботу;

також ДТЕК обмежив поставки вугілля на державну компанію Центренерго, що призвело до виведення з роботи частини її блоків через відсутність палива.

"Все це в сукупності призвело до того, що в енергетичній системі України виник дефіцит, який ми не можемо технологічно покрити ніяким іншим чином, крім як імпортом електрики з держави-окупанта та Білорусі. Також це вплинуло на зростання ціни електроенергії більш ніж на 15%. Це вже не перший шантаж країни українським енергетичним монополістом. Але на цей раз, він ще більш жорстоким і нахабним", – зазначила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська, держ уповноважена АМКУ в 2015–2019 роках.

Антимонопольний комітет має юридичні інструменти для припинення зловживань монополіста – штрафи, примусовий поділ, попереднє рішення, зобов'язання.

"Ліга антитрасту" пропонує всім громадянам долучатися до звернення в АМКУ щодо дій ДТЕК.

Для цього достатньо видрукувати текст заяви, вказати в ньому свої дані, підписати та направити в АМКУ.

Можна підписати за допомогою ЕЦП і направити на електронні адреси slg@amcu.gov.ua та pg@amcu.gov.ua.