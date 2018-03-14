Лига чемпионов 2017/2018: результаты всех матчей 1/8 финала

В среду, 14 марта, были сыграны последние матчи 1/8 Лиги чемпионов 2017/18. Поэтому стали известны все команды, которые пробились в четвертьфинал турнира.

Первые четверть финалисты определились еще 6 марта. Хотя матч между "Ливерпулем" и "Порту" превратился в простую формальность для английской команды. После уверенной разгромной победы на выезде 0: 5, на "Энфилд Роуд" команды голов не забивали.

Ливерпуль –​ Порту 0:0 (по сумме двух матчей –​ 5:0)

"Ливерпуль" и "Порту" голов в ответном матче не забивали

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Гораздо интереснее в этот день на "Парк де Пренс" в Париже, где ПСЖ принимал действующего обладателя Кубка мадридский "Реал". Первый матч закончился со счетом 3: 1 в пользу "сливочных". Поэтому шансы для парижан были. Однако перед матчем травмировалась главная звезда и самый дорогой трансфер в истории футбола – Неймар. А без него команда не сумела показать тот футбол, который необходим, чтобы пройти отлаженную машину Зинедина Зидана. Особенно когда отличился Криштиану Роналду. Впоследствии, правда, ПСЖ сумел сравнять счет, несмотря на то, что остался в меньшинстве после удаления Верратти, однако гол Каземиро принес победу именно гостям.

ПСЖ – Реал 1: 2 (по сумме двух матчей – 2: 5)

Голы: Кавани, 71 – Роналду, 51, Каземиро, 80

Удаление: Верратти, 66

На следующий день, 7 марта, сложилась несколько идентичная ситуация, когда английская команда имела уверенную преимущество после первой выездной игры. Только на этот раз "МанСити" после победы 4: 0 над "Базелем" на выезде, решил прибегнуть к ротации. Место в старте получил и украинец Александр Зинченко.

Но несмотря на статус фаворита, команда из Манчестера несколько неожиданно уступила швейцарской команде. Хотя "голубые" забили гол уже на 8 минуте. И Мохаммед Эльюнусси на 17 минуте, и Михаэль Ланг на 17 минуте принесли победу гостям. Она уже ничего не изменила в этой паре, кроме престижа для одних и причины задуматься для других.

Манчестер Сити – Базель 1: 2 (по сумме двух матчей – 5: 2)

Голы: Жезус, 8 – Эльюнусси, 17 Ланг, 71.

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Третья из пяти английских команд, которые вышли в 1/8 Лиги чемпионов, проводила свой матч на лондонском "Уэмбли". "Тоттенхэм" обеспечил себе довольно неплохой счет после первого матча против "Ювентуса" в Италии, когда команды сыграли в 2: 2. Однако это преимущество игроки Маурисио Почеттино не сумели превратить в проход в следующую стадию турнира. Хотя именно Хин Мин Сон вывел хозяев вперед еще в первом тайме на 39 минуте. И все с ног на голову стало за три минуты второго тайма. Сначала на 64 минуте Игуаин воспользовался ошибкой защиты, когда пробил с близкого расстоянии по воротам Уго Льориса, а уже на 67 минуте "Юве" вышел вперед усилиям Паоло Дибала. Поэтому именно "Старая синьора" проходит дальше в Лиге чемпионов.

Тоттенхэм – Ювентус 1: 2 (по сумме двух матчей – 3: 4)

Голы: Сон, 39 – Игуаин, 64, Дибала, 67

Буффон и Кьелинни и игре против "Тоттенхэма"​

Все свои надежды украинцы 13 марта возлагали на "Шахтер". Донецкая команда отправилась в Рим на игру против местной "Ромы" после победы в Харькове. Все, что нужно было сделать - не проиграть на выезде. Не сложилось. Единственный гол Эдина Джеко вывел именно "волков" в четвертьфинал.

Рома – Шахтер 1: 0 (по сумме двух матчей – 2: 2, Рома проходит дальше по правилу выездного гола)

Гол: Джеко, 52

Удаление: Ордец, 79

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13 марта Англия потеряла еще одну команду в Лиге чемпионов, несколько повторила "успех" "Тоттенхэма". "Манчестер Юнайтед" первый матч против "Севильи" на выезд сыграл в безголевую ничью. Но проиграл дома. Героем поединка стал Виссам Бен-Еддер, который забил гол уже через минуту, как вышел на поле на замену. Еще через четыре минуты он отметился дублем. Гол Ромелу Лукаку ситуацию не спас, поэтому "красные дьяволы" покинули еврокубки.

Манчестер Юнайтед – Севилья 1: 2 (по сумме двух матчей 1: 2)

Голы: Лукаку, 84 – Бен-Еддер, 74, 78

14 марта "Бавария" на матч против "Бешикташа" отправилась в статусе откровенного фаворита. Домашняя победа 5: 0 вряд ли давала основания сомневаться в проходе именно немецкого клуба. Однако свой высокий статус мюнхенцы подтвердили и в Турции. Сначала отличился Тиагу Алькантара, впоследствии во втором тайме мяч в собственные ворота срезал Гекхан Генюль. Правда после этого Вагнер Лав сократил отставание, однако Сандро Вагнер, который вышел на замену, установил окончательный счет матча.

Самое интересное, что произошло в этом матче, кроме голов, – рыжий кот, из-за которого судья был вынужден остановить игру.

Бешикташ – Баваряя 1:3 (по сумме двух матчей 1: 8)

Голы: Вагнер Лав, 59 – Алькантара, 18 Генюль, 46 (автогол), Вагнер, 84.

Одна из самых интересных пар 1/8 Лиги чемпионов "Барселона" и "Челси" решать, кто из них достоин пройти в четвертьфинал, отложили на сам конец. Хотя после выездной ничьи больше шансов было именно у "Барселоны", что и доказали испанцы. Лионель Месси забил первый гол уже на третьей минуте встречи. Впоследствии он помог отличиться Усману Дембеле. А уже во втором тайме оформил дубль и забил свой сотый гол в Лиге чемпионов

Барселона – Челси 3: 0 (по сумме двух матчей 4: 1)

Голы: Месси, 3,63, Дембеле, 20

Таким образом, в четвертьфинал прошли "Ливерпуль", "Реал", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Рома", "Севилья", "Бавария" и "Барселона". Украина потеряла своего единственного представителя на этой стадии турнира.

Стоит добавить, что жеребьевка 1/4 Лиги чемпионов проведет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Жеребьевка состоится в Ньоне 16 марта, начало – в 14.00. Первые матчи четвертьфинала пройдут 3 и 4 апреля, ответные – 10 и 11 апреля.