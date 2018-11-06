Во вторник, 6 ноября, были сыграны первые матчи четвертого тура Лиги чемпионов. Результаты матчей и видео голов – на сайте 24 Канала.

Црвена Звезда – Ливерпуль 2:0

Голы: Павков, 22, 29

Начался тур сразу с сенсации. Фаворит встречи в Сербии "Ливерпуль" уступил местной "Црвене Звезде". Гостей дважды огорчил нападающий Павков, который в первом случае отличился после подачи с углового, а затем забил из-за пределов штрафной.

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После этого поражения шансы "Ливерпуля" выйти из группы с первого места значительно ухудшились.

Монако – Брюгге 0:4

Голы: Ванакен, 12, 17 (пен), Уэсли, 24, Вормер, 85

Не менее сенсационно закончился матч и в Монако. Команда из княжества потерпела разгромное поражение 0:4. Три гола монегаски пропустили еще до середины первого тайма. Команда уже пропустила десять голов в Лиге чемпионов.

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