Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
В среду, 24 октября, были сыграны восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. Среди этих матчей выделялось противостояние "Барселоны" и "Интера", матч ПСЖ против "Наполи", а также игра дортмундской "Боруссии" с "Атлетико".
Тур начался с двух матчей – ПСВ принимал "Тоттенхэм", а "Брюгге" – "Монако". Оба матча закончились вничью, а в первом еще и произошло удаление – красную карточку получил вратарь.
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ПСВ – Тоттенхэм 2:2
Голы: Лосано, 30, де Йонг, 87 – Лукас, 39, Кейн, 55
Удаление: Льорис, 79
Видео моментов матча ПСВ – Тоттенхэм
Брюгге – Монако 1:1
Голы: Уэсли, 39 – Силла, 32
Видео моментов матча Брюгге – Монако
Барселона – Интер 2:0
Голы: Рафинья, 32, Альба, 83
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Локомотив – Порту 1:3
Голы: Миранчук, 38-Марега, 26, Эррера, 35, Корона, 47
Нереализованный пенальти: Фернандеш (Локомотив)
Удаление: Квирквелия: 76
Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0
Голы: Фирмино, 20, Салах, 45, 51, Мане, 80
Нереализованный пенальти: Мане, 76
ПСЖ – Наполи 2:2
Голы: Руй, 61 (авт), Ди Мария, 90+3 – Инсинье, 29, Мертенс, 77
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Галатасарай – Шальке 0:0
Боруссия – Атлетико 4:0
Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83