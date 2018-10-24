В среду, 24 октября, были сыграны восемь матчей третьего тура Лиги чемпионов. Среди этих матчей выделялось противостояние "Барселоны" и "Интера", матч ПСЖ против "Наполи", а также игра дортмундской "Боруссии" с "Атлетико".

Тур начался с двух матчей – ПСВ принимал "Тоттенхэм", а "Брюгге" – "Монако". Оба матча закончились вничью, а в первом еще и произошло удаление – красную карточку получил вратарь. Читайте также: Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября ПСВ – Тоттенхэм 2:2

Голы: Лосано, 30, де Йонг, 87 – Лукас, 39, Кейн, 55

Удаление: Льорис, 79 Видео моментов матча ПСВ – Тоттенхэм Брюгге – Монако 1:1

Голы: Уэсли, 39 – Силла, 32 Видео моментов матча Брюгге – Монако Барселона – Интер 2:0

Голы: Рафинья, 32, Альба, 83 Читайте также: Барселона – Интер: видео голов Локомотив – Порту 1:3

Голы: Миранчук, 38-Марега, 26, Эррера, 35, Корона, 47

Нереализованный пенальти: Фернандеш (Локомотив)

Удаление: Квирквелия: 76 Ливерпуль – Црвена Звезда 4:0

Голы: Фирмино, 20, Салах, 45, 51, Мане, 80

Нереализованный пенальти: Мане, 76 ПСЖ – Наполи 2:2

Голы: Руй, 61 (авт), Ди Мария, 90+3 – Инсинье, 29, Мертенс, 77 Читайте также: ПСЖ – Наполи: видео голов Галатасарай – Шальке 0:0 Боруссия – Атлетико 4:0

Голы: Витсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83