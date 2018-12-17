Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов
В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала.
Самым интересным поединком 1/8 финала будет противостояние "Ливерпуля" и "Баварии".
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Шальке – Манчестер Сити
Атлетико – Ювентус
Манчестер Юнайтед – ПСЖ
Тоттенхэм – Боруссия Д
Лион – Барселона
Рома – Порту
Аякс – Реал
Ливерпуль – Бавария
Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.
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Источник: 24 Канал
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