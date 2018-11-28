Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 28 ноября
У середу, 28 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги чемпіонів.
Атлетико – Монако 2:0
Голы: Коке, 2, Гризман, 24
Нереализованный пенальти: Фалькао, 83 (Монако)
Удаление: Савич, 82 (Атлетико)
Локомотив – Галатасарай 2:0
Голы: Донк, 43 (авт), Игнатьев, 54
Источник: 24 Канал
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