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      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 28 ноября

      20 Читати новину українською
      Ліга чемпіонів відео голів матчів 28 листопада
      Ліга чемпіонів відео голів матчів 28 листопада

      У середу, 28 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги чемпіонів.

      Атлетико – Монако 2:0
      Голы: Коке, 2, Гризман, 24
      Нереализованный пенальти: Фалькао, 83 (Монако)
      Удаление: Савич, 82 (Атлетико)

       

      Локомотив – Галатасарай 2:0
      Голы: Донк, 43 (авт), Игнатьев, 54

       

      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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