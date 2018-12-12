Лига чемпионов 2018/2019: обзор всех матчей 12.12.2018

Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 12 декабря
В среду, 12 декабря, было сыграно восемь матчей 6 тура группового этапа Лиги чемпионов. Не обошлось без сенсационных результатов.
Шахтер – Лион 1:1
Голы: Мораес, 22-Фекир, 65
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Виктория – Рома 2:1
Голы: Коваржик, 62, Чори, 72 – Ундер, 68
Удаление: Пеллегрини, 90+2 (Рома)
Реал – ЦСКА 0:3
Голы: Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73
Несмотря на сенсационную победу над "Реалом", московский ЦСКА вылетел из еврокубков – в плей-офф Лиги Европы прошла чешская "Виктория".
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Манчестер Сити – Хоффенхайм 2:1
Голы: Сане, 45 + 1, 61-Крамарич, 16
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" в этом матче, но был заменен во втором тайме. К этому времени его команда уже вела в счете.
Аякс – Бавария 3:3
Голы: Тадич, 61, 82 (пен), Тальяфіко, 90+5 – Левандовски, 13, 87, Коман, 90
Удаление: Вобер, 67 – Мюллер, 75
Настоящую голевую феерию выдали "Аякс" и "Бавария" – шесть голов в матче (два из которых уже в добавленное арбитром время) и два удаления. И все же с первого места в группе выходит "Бавария".
Валенсия – Манчестер Юнайтед 2:1
Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (авт) – Рашфорд, 87
Янг Бойз – Ювентус 2:1
Голы: Оаро, 30 (пен), 68-Дибала, 80
Итальянский "Ювентус" со звездным Криштиану Роналду в составе не сумел обыграть швейцарский "Янг Бойз". Несмотря на поражение, "Ювентус" остался на первом месте в группе благодаря поражению МЮ в матче против "Валенсии".
Бенфика – АЕК 1:0
Гол: Гримальдо, 88
Украинец Дмитрий Чигринский сыграл за АЕК, а его команда проиграла шестую игру в Лиге чемпионов.