Во вторник, 27 ноября, были сыграны очередные матчи пятого тура Лиги чемпионов. Началось все с матчей АЕК украинца Дмитрия Чигринского против "Аякса", а также игры в Москве ЦСКА против "Виктории". Не обошлось без сенсаций.

АЕК – Аякс 0:2

Голы: Тадич, 68 (пен), 72

Удаление: Ливая, 67 (АЕК)

Команда Чигринского этот матч проиграла. Пока оба клуба играли в равных составах, счет был равным. И вторая желтая карточка Ливая за игру рукой в собственной штрафной привела к нужному наказанию – удаление, пенальти и дисквалификация. Гол с 11-метровой отметки забил Тадич. Он впоследствии оформит дубль.

Читайте также: Хоффенхайм – Шахтер: видео голов матча Лиги чемпионов

Чигринский в этом матче получил желтую карточку. А его АЕК потерял любые шансы на выход в еврокубковую весну. Это пятое подряд поражение греческого клуба.

ЦСКА – Виктория 1:2

Голы: Влашич, 10 – Прохазка, 56, Гейда, 81

Нереализованный пенальти: Прохазка, 44

Еще более сенсационным стал результат матча в Москве ЦСКА на своем поле проиграл "Виктории". При этом чешская команда еще и пенальти не забила в этой игре.

Читайте также: УЕФА перенес матч "Ворскла" – "Арсенал" в Киев

Благодаря этой победе "Виктория" обошла россиян в турнирной таблице. У обеих команд по четыре очка. У лидеров "Реала" и "Ромы" – по 9 очков перед очной встречей.