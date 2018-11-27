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      Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 27 ноября

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      Лига чемпионов видео голов 27 ноября
      Лига чемпионов видео голов 27 ноября

      Во вторник, 27 ноября, были сыграны очередные матчи пятого тура Лиги чемпионов. Началось все с матчей АЕК украинца Дмитрия Чигринского против "Аякса", а также игры в Москве ЦСКА против "Виктории". Не обошлось без сенсаций.

      АЕК – Аякс 0:2
      Голы      : Тадич, 68 (пен), 72
      Удаление: Ливая, 67 (АЕК)

      Команда Чигринского этот матч проиграла. Пока оба клуба играли в равных составах, счет был равным. И вторая желтая карточка Ливая за игру рукой в собственной штрафной привела к нужному наказанию – удаление, пенальти и дисквалификация. Гол с 11-метровой отметки забил Тадич. Он впоследствии оформит дубль.

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      Чигринский в этом матче получил желтую карточку. А его АЕК потерял любые шансы на выход в еврокубковую весну. Это пятое подряд поражение греческого клуба.

      ЦСКА – Виктория 1:2

      Голы: Влашич, 10 – Прохазка, 56, Гейда, 81
      Нереализованный пенальти: Прохазка, 44

      Еще более сенсационным стал результат матча в Москве ЦСКА на своем поле проиграл "Виктории". При этом чешская команда еще и пенальти не забила в этой игре.

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      Благодаря этой победе "Виктория" обошла россиян в турнирной таблице. У обеих команд по четыре очка. У лидеров "Реала" и "Ромы" – по 9 очков перед очной встречей.

       

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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