Лига Чемпионов: для обеспечения безопасности присоединятся полицейские со всего мира

Болельщики со всего мира переполняют улицы украинской столицы, чтобы поддержать лучшие клубы Европы в противостоянии года. На этот раз в мужском Финале будет играть мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Город уже отчитывается о полной готовности к проведению самого ответственного поединка, поскольку это событие может изменить имидж Украины и в положительную и в отрицательную сторону.

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Помочь с безопасностью нашим правоохранителям приедут по шестеро офицеров полиции Англии и Испании. Во время проведения матчей мирового уровня существует практика делиться между странами информацией, сколько фанатов приедет.

Территорию вокруг и внутри стадиона "Олимпийский" будут охранять усиленно. Стадион полностью отремонтировали, улучшили видеосистему. С ее помощью будут выявлять нарушителей, сначала их будут успокаивать стюарды. А если в ход пойдут кулаки, или болельщики выбегут на поле, присоединятся правоохранители.

Когда "Днепр" прошел в финал Лиги Европы полицейские болельщиков остановить не смогли. А вот немецкие правоохранители с аналогичной проблемой во время финала Кубка Германии на прошлой неделе справились. Опыт научил местную полицию играть на опережение.

Поскольку полиции нельзя быть на стадионе во время поединков, потому что за безопасностью следят стюарды, мы вышли из ситуации хитро. Использовали специальные рвы между трибунами и стадионом, которые ранее были предназначены для медиакабелей, и когда напряжение возросло, а нашествие ультрасов бросились на поле, мы были тут как тут. Если бы мы были далеко, то не успели бы их остановить, – полковник второго отделения полиции Берлина Хейко Хомолла.

В тот день задержали 24 нарушителей. Главный стадион Берлина имеет опыт проведения поединков матчей чемпионатов мира, и конечно же финала лиги чемпионов. В частности в мае 2015 году здесь за титул чемпионов соревновались "Барселона" и "Ювентус".

Нарушителей оформляют и передают прокуратуре, которая и определит меру наказания – от запрета входа на стадион, к штрафу и заключению.

Самое страшное для фаната это запрет входа на стадион, но в целом были и случаи судебных процессов за нарушение федеральной ответственности,

– добавил Хомолла.

На "Олимпийском" в Украине надеются, что задержанных не будет. Чтобы предотвратить столкновения в городе фанаты разных команд прибывают в разные аэропорты и терминалы. Места сбора фанатов также разные – англичан в парке Шевченко, а испанцев – возле дворца спорта.

Правоохранители также дежурят в фан-зонах возле отелей, развлекательных мест. Самих болельщиков просят быть осмотрительными, не поддаваться на провокации и просто наслаждаться праздником футбола.