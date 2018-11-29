Лига чемпионов: какие команды гарантировали себе место в плей-офф, а уже вылетели

В среду, 28 ноября, были сыграны последние матчи пятого тура Лиги чемпионов. За один тур до окончания группового этапа уже есть команды, которые гарантировали себе место в плей-офф. А есть те, кто уже вылетел из турнира.

Група A

Победа испанского "Атлетико" над "Монако", и ничья немецкой "Боруссии" с бельгийским "Брюгге" уже все определила в этой группе. "Атлетико" и "Боруссии" выступят в плей-офф лиги чемпионов, "Брюгге" сыграет в плей-офф Лиги Европы. Клуб российского олигарха "Монако" же вылетает из еврокубков. Единственный вопрос в этой группе – на каких позициях финишируют "Атлетико" и "Боруссия", пока что у испанской команды 12 очков и матч на выезде против "Брюгге". Клуб из Дортмунда ожидает вояж в "Монако".

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Група B

В этом квартете известно имя только одного участника плей-офф Лиги чемпионов – это испанская "Барселона". Команда заняла первое место. За вторую позицию поборются английским "Тоттенхэм" и итальянский "Интер". У обеих команд по семь очков. Вот только "Интер" в последнем туре примет на своем поле ПСВ, в то время как "Тоттенхэм" сыграет против "Барселоны" в Испании.

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Группа C

Наиболее запутанная (следовательно с наибольшей интригой) группа. Здесь известно лишь то, что сербская "Црвена Звезда" не сможет пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. В то время как итальянский "Наполи", французский "ПСЖ" и английский "Ливерпуль" имеют шансы. Кто из этих трёх команды займет два места в плей-офф известно 11 декабря – "Ливерпуль" примет "Наполи", а ПСЖ отправится на матч в Сербии. "Црвеной Звезде" надо этот матч выиграть, чтобы иметь шанс на выход в плей-офф Лиги Европы. Хотя и этого может не хватить.

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Група D

Здесь уже известны две команды, которые весной будут играть в плей-офф Лиги чемпионов – это португальский "Порту" и немецкий "Шальке" Евгения Коноплянки. Команды стали недоступны для турецкого "Галатасарая" и российского "Локомотива".

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Группа E

Еще один квартет, в котором почти все понятно. Единственный вопрос – с какого места немецкая "Бавария" и голландский "Аякс" выйдут из группы. Это команды решат в очной встрече в Амстердаме 12 декабря. Португальская "Бенфика" же сыграет в плей-офф Лиги Европы, а греческий АЕК Дмитрия Чигринского позорно покидает евротурнир – пять поражений в пяти матчах и кровавые беспорядки на трибунах.

Група F

Квартет, который больше всего интересует украинских любителей футбола. Ведь именно здесь выступает донецкий "Шахтёр". И сохраняет шансы на участие в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого надо в последнем матче только побеждать дома французский "Лион".

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Пока себе место в следующем раунде гарантировал только английский "Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко.

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Группа G

Здесь тоже все уже определено – испанский "Реал" и итальянская "Рома" шагают дальше, чешская "Виктория" и российский ЦСКА определяют неудачника группы. Пока что у последних по четыре очка, но "Виктория" победила московскую команду на выезде, а дома сыграла вничью. Поэтому чешской команде будет достаточно сыграть не хуже, чем ЦСКА.

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Група H

Еще одна группа, где уже все определено – итальянский "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед" прошли дальше, испанская "Валенсия" продолжит борьбу в Лиге Европы. Швейцарский "Янг Бойз" вылетает.

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Стоит отметить, что последний тур Лиги чемпионов состоится 11 и 12 декабря. Видео голов и обзоры матчей – на сайте 24 канала.