Лига Чемпионов: киевских правоохранителей обучали сдерживать разгневанных болельщиков
На стадионе НСК "Олимпийский" состоялись учения, во время которых правоохранители отрабатывали различные сценарии событий, которые могут возникнуть во время проведения финальных матчей Лиги Чемпионов.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.
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Согласно сообщению, в учениях приняли участие бойцы 25-й бригады охраны общественного порядка Северного оперативно-территориального объединения НГУ, представители Национальной полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Всего были задействованы около 400 военнослужащих Национальной гвардии Украины, которые принимали активное участие, имитируя разгневанных болельщиков,
– отметил заместитель командира бригады по общественной безопасности, полковник Александр Гриценко.
Подобные учения дают возможность отработать действия правоохранителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Напомним, финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая на столичном НСК "Олимпийский". В общем, ждут 30 тысяч болельщиков.
К слову, фанаты запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, чтобы обеспечить жильем гостей Киева во время финала Лиги Чемпионов.