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Лига чемпионов снова в Киеве: "Динамо" примет "Славию"

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14 августа "Динамо" примет "Славию" в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В первой встрече команды разошлись с миром 1:1. Сыграть иначе динамовцам помогут Николай Шапаренко и серебряный призер Мундиаля Иосиф Пиварич.

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Игроки вернулись к тренировкам и работают в общей группе. А вот от атакующих футболистов Александр Хацкевич ожидает, что они будут жалить не хуже, чем пражские осы.

Нам надо будет жалить, как осы, и быть более агрессивными,
– заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич.

Напомним, в матче "Динамо" против "Славии" один из секторов НСК "Олимпийский" будет пустым. Такое решение принято Дисциплинарным комитетом УЕФА.

 

Теги: Футбол Динамо Новости спорта
Источник: 24 канал
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