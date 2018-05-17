Лига чемпионов в Киеве: впервые в истории УЕФА дала разрешение на публичный показ финала

Финал Лиги чемпионов впервые в истории можно будет посмотреть публично на Контрактовой площади в Киеве.

Такую приятную новость на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Матч смогут посмотреть не только те, кому посчастливилось приобрести билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве.

26 мая на Контрактовой площади в столице около 15 тысяч болельщиков смогут посмотреть на большом экране матч, в котором сойдутся "Ливерпуль" с "Реалом". И почувствовать атмосферу большого футбольного праздника!

– анонсировал Виталий Кличко.

Он отметил, что это впервые в истории финала Лиги чемпионов УЕФА согласовало его публичный просмотр.

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Финал Лиги чемпионов состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. В главном матче сойдутся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".