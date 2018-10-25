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      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября

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      Лига Европы результаты матчей 25 октября
      Лига Европы результаты матчей 25 октября

      В четверг, 25 октября, были сыграны матчи третьего тура Лиги Европы. Среди них и матчи полтавской "Ворсклы" против "Карабаха", а также игра киевского "Динамо" против "Ренна"

      Карабах – Ворскла 0:1
      Гол: Кулач, 48

      Читайте также: Карабах – Ворскла: видео гола матча Лиги Европы

      Спортинг – Арсенал 0:1
      Гол: Уэлбек, 77

       

      Милан – Бетис 1:2
      Голы: Кутроне, 83 – Санарбия, 30, Ло Чельсо, 55
      Удаление: Кастильехо, 90+4 (Милан)

      Андерлехт – Фенербахче 2:2
      Голы: Баккали, 35, 50 – Фрей, 53, Калдирим, 57

      Украинец Евгений Макаренко хоть и попал в заявку "Андерлехта" на этот матч, но на поле так и не вышел. Его же команда не сумела удержать победу. На 50-й минуте "Андерлехт" был впереди 2:0, но за семь минут счет уже был равным 2:2. Матч так и закончился вничью.

      Зальцбург – Русенборг 3:0
      Голы: Дабурр, 34, 59, Вольф, 53

      Спартак (Трнава) – Динамо (Загреб) 1:2
      Голы: Чорбани, 32 - Гавранович, 65, Оршич, 77

      РБ Лейпциг – Селтик 2:0
      Голы: Кунья, 31 Брума, 35

      Дюделанж – Олимпиакос 0:2
      Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81

      АЕК Ларнака – Лудогорец 1:1
      Голы: Ларена, 25 – Лукоки, 7

      Цюрих – Байер 3:2
      Голы: Марчесано, 44, Домгджони, 59, Одей, 78 - Бельараби, 50, 54

      Копенгаген – Славия 0:1
      Гол: Матоусек, 46

      Зенит – Бордо 2:1
      Голы: Дзюба, 41, Кузяев, 85 – Бриан, 26
      Нереализованный пенальти: Дзюба, 53

      Ренн – Динамо (Киев) 1:2
      Голы: Гренье, 41 – Кенджора, 21, Буяльский, 89
      Удаление: Шепелев, 84 (Динамо)

      Читайте также: Ренн – Динамо: видео голов матча Лиги Европы

      Яблонец – Астана 1:1
      Голы: Поважанец, 4 – Педру Энрике, 11

      Соперники "Динамо" в группе сыграли вничью. Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку, набрав одинаковое количество очков с лидером квартета "Астаной".

      Челси – БАТЭ 3:1
      Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 – Риос, 80

      Бешикташ – Генк 2:4
      Голы: Лав, 74, 86 – Самата, 23, 70, Ндонгада, 81, Пиотровски, 83

      Украинец Руслан Малиновский приложился к победе "Генка" над "Бешикташем". Именно украинец отдал результативный пас, когда его команда забивала третий гол.

       

      ПАОК – Види 0:2
      Голы: Хусте, 12, Стопира, 45

      Несколько неожиданным оказался результат матча в Салониках. Стоит отметить, что арбитром встречи был украинец Евгений Арановский, а за греческую команду сыграл Евгений Шахов. Его заменили на 52-й минуте. Еще один украинец Евгений Хачериди провел матч в запасе.

      Марсель – Лацио 1:3
      Голы: Пайе, 86-Воллес, 10, Кайседо, 59, Марусич, 90

      Стандарт – Краснодар 2:1
      Голы: Эмонд, 47, Лайфис, 90 + 3-Ари, 39

      Вильярреал – Рапид 5:0
      Голы: Форнальс, 26, Екамюі, 30, Вагас, 45 (авт), Раба, 63, Морено, 85
      Удаление: Хауме, 79 (Вильярреал)

      Севилья-Аксихар Беледиеспор 6: 0
      Голы: Меса, 7, Сарабия, 9 (пен), Лукач, 35 (авт), Муриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67

      Украинец Евгений Селезнев вышел в старте турецкого клуба на этот матч. Однако был заменен на 62-й минуте. К этому времени его команда уступала 5:0.

       

      Сапсборг 08 – Мальме 1:1
      Голы: Хальворсен, 87-Виндхейм, 79

      Айнтрахт – Аполлон 2:0
      Голы: Костич, 13, Алле, 32

      Рейнджерс – Спартак (Москва) 0:0

      Теги: Футбол Лига Европы Спорт Динамо ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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