Лига Европы: видео голов и результаты матчей 25 октября
В четверг, 25 октября, были сыграны матчи третьего тура Лиги Европы. Среди них и матчи полтавской "Ворсклы" против "Карабаха", а также игра киевского "Динамо" против "Ренна"
Карабах – Ворскла 0:1
Гол: Кулач, 48
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Спортинг – Арсенал 0:1
Гол: Уэлбек, 77
Милан – Бетис 1:2
Голы: Кутроне, 83 – Санарбия, 30, Ло Чельсо, 55
Удаление: Кастильехо, 90+4 (Милан)
Андерлехт – Фенербахче 2:2
Голы: Баккали, 35, 50 – Фрей, 53, Калдирим, 57
Украинец Евгений Макаренко хоть и попал в заявку "Андерлехта" на этот матч, но на поле так и не вышел. Его же команда не сумела удержать победу. На 50-й минуте "Андерлехт" был впереди 2:0, но за семь минут счет уже был равным 2:2. Матч так и закончился вничью.
Зальцбург – Русенборг 3:0
Голы: Дабурр, 34, 59, Вольф, 53
Спартак (Трнава) – Динамо (Загреб) 1:2
Голы: Чорбани, 32 - Гавранович, 65, Оршич, 77
РБ Лейпциг – Селтик 2:0
Голы: Кунья, 31 Брума, 35
Дюделанж – Олимпиакос 0:2
Голы: Торосидис, 66, Фортунис, 81
АЕК Ларнака – Лудогорец 1:1
Голы: Ларена, 25 – Лукоки, 7
Цюрих – Байер 3:2
Голы: Марчесано, 44, Домгджони, 59, Одей, 78 - Бельараби, 50, 54
Копенгаген – Славия 0:1
Гол: Матоусек, 46
Зенит – Бордо 2:1
Голы: Дзюба, 41, Кузяев, 85 – Бриан, 26
Нереализованный пенальти: Дзюба, 53
Ренн – Динамо (Киев) 1:2
Голы: Гренье, 41 – Кенджора, 21, Буяльский, 89
Удаление: Шепелев, 84 (Динамо)
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Яблонец – Астана 1:1
Голы: Поважанец, 4 – Педру Энрике, 11
Соперники "Динамо" в группе сыграли вничью. Благодаря этому киевляне поднялись на вторую строчку, набрав одинаковое количество очков с лидером квартета "Астаной".
Челси – БАТЭ 3:1
Голы: Лофтус-Чик, 2, 8, 54 – Риос, 80
Бешикташ – Генк 2:4
Голы: Лав, 74, 86 – Самата, 23, 70, Ндонгада, 81, Пиотровски, 83
Украинец Руслан Малиновский приложился к победе "Генка" над "Бешикташем". Именно украинец отдал результативный пас, когда его команда забивала третий гол.
ПАОК – Види 0:2
Голы: Хусте, 12, Стопира, 45
Несколько неожиданным оказался результат матча в Салониках. Стоит отметить, что арбитром встречи был украинец Евгений Арановский, а за греческую команду сыграл Евгений Шахов. Его заменили на 52-й минуте. Еще один украинец Евгений Хачериди провел матч в запасе.
Марсель – Лацио 1:3
Голы: Пайе, 86-Воллес, 10, Кайседо, 59, Марусич, 90
Стандарт – Краснодар 2:1
Голы: Эмонд, 47, Лайфис, 90 + 3-Ари, 39
Вильярреал – Рапид 5:0
Голы: Форнальс, 26, Екамюі, 30, Вагас, 45 (авт), Раба, 63, Морено, 85
Удаление: Хауме, 79 (Вильярреал)
Севилья-Аксихар Беледиеспор 6: 0
Голы: Меса, 7, Сарабия, 9 (пен), Лукач, 35 (авт), Муриэль, 50, Промес, 60, Меркадо, 67
Украинец Евгений Селезнев вышел в старте турецкого клуба на этот матч. Однако был заменен на 62-й минуте. К этому времени его команда уступала 5:0.
Сапсборг 08 – Мальме 1:1
Голы: Хальворсен, 87-Виндхейм, 79
Айнтрахт – Аполлон 2:0
Голы: Костич, 13, Алле, 32
Рейнджерс – Спартак (Москва) 0:0