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      Лига Европы: результаты матчей и видео голов 29 ноября

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      Лига Европы результаты матчей 29 ноября
      Лига Европы результаты матчей 29 ноября

      В четверг, 29 декабря, были сыграны матчи пятого тура Лиги Европы. Среди них и два матча с участием украинских команд. Украинские футболисты также играли и за иностранные клубы.

      Астана – Динамо 0:1
      Гол: Вербич, 29

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      Спартак (Москва) – Рапид 1:2
      Голы: Зе Луиш, 20 – Мюлдюр, 80 Шобесбергер, 90+1

      Полтавская "Ворскла" не смогла сделать сенсацию в Лиге Европы и с разгромным счетом проиграла лондонскому "Арсеналу" в рамках 5-го тура. Все голы полтавчане пропустили еще в первом тайме. Отметим, что "Ворскла" потеряла любые шансы пройти в плей-ооф.

      Ворскла – Арсенал 0:3
      Голы: Смит-Роу, 11, Рэмзи, 27 (пен.), Уиллкок, 41

      Андерлехт – Спартак Трнава 0:0

      Байер-Лудогорец 1:1
      Голы: Вайзер, 85-Марселиньо, 69

      БАТЭ – МОЛ Види 2:0
      Голы: Сигневич, 22, Иванич, 85

      "Бетис", минимально победив греческий "Олимпиакос" гарантировал себе выход в 1/16 финала. Испанцы занимают первое место в группе, имея в активе 11 очков.

      Бетис – Олимпиакос 1:0
      Голы: Каналес, 39
      Нереализованный пенальти: Леон, 18

      Бордо – Славия Прага 2:0
      Голы: Де Превиль, 49, Кунде, 90 + 5

      Зальцбург – Лейпциг 1:0
      Голы: Гулбрандсен, 74

      Зенит – Копенгаген 1:0
      Голы: Мак, 59

      Настоящую феерию голов устроил "Карабах" со "Спортингом". Однако в этом матче в основном забивали португальцы. На шесть точных ударов хозяева смогли ответить только одним голом.

      Карабах – Спортинг 1:6
      Голы: Зубир, 14-Дост, 5 (пен.), Фернандеш, 20, 75, Нани, 33, Диаби, 65, 82

      Краснодар – Акхисар Беледиеспор 2: 1
      Голы: Газинский, 49, Ари, 57 – Серджиньйо

      Милан – Дюделандж 5:2
      Голы: Кутроне, 21, Стелвио, 66 (авт.), 70 Чалханоглу, 70, Шнелл, 78 (авт.), Борини, 81 – Столз, 39, Тупрел, 49

      Русенборг – Селтик 0:1
      Голы: Синклер, 42

      Фенербахче – Динамо Загреб 0:0

      Цюрих – АЕК Ларнака 1:2
      Голы: Хелифи, 74 – Янну, 38, Тричковский, 85

      Теги: Спорт Лига Европы Футбол Динамо
      Источник: 24 Канал
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