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      Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы

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      Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы 2018/2019
      Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы / epoli.gr

      В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

      Самым интересным матчем 1/16 финала станет противостояние "Лацио" и "Севильи". Киевское "Динамо" сыграет против "Олимпиакоса", а " Шахтер "померяется силами с "Айнтрахтом".

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      Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы

      Цюрих – Наполи

      Селтик – Валенсия

      Славия – Генк

      Фенербахче – Зенит

      Спортинг – Вильярреал

      Олимпиакос – Динамо К

      Рапид – Интер

      Лацио – Севилья

      Мальме – Челси

      Краснодар – Байер

      Ренн – Бетис

      БАТЭ – Арсенал

      Виктория – Динамо С

      Брюгге – Зальцбург

      Шахтер – Айнтрахт

      Галатасарай – Бенфика

      Первые матчи будут сыграны 14 февраля. Ответные матчи состоятся 21-го февраля.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Лига Европы
      Источник: 24 Канал
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