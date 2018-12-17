Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы
В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Самым интересным матчем 1/16 финала станет противостояние "Лацио" и "Севильи". Киевское "Динамо" сыграет против "Олимпиакоса", а " Шахтер "померяется силами с "Айнтрахтом".
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Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы
Цюрих – Наполи
Селтик – Валенсия
Славия – Генк
Фенербахче – Зенит
Спортинг – Вильярреал
Олимпиакос – Динамо К
Рапид – Интер
Лацио – Севилья
Мальме – Челси
Краснодар – Байер
Ренн – Бетис
БАТЭ – Арсенал
Виктория – Динамо С
Брюгге – Зальцбург
Шахтер – Айнтрахт
Галатасарай – Бенфика
Первые матчи будут сыграны 14 февраля. Ответные матчи состоятся 21-го февраля.
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