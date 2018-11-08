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      Лига Европы: видео голов и результаты матчей 8 ноября

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      Лига Европы результаты матчей 8 ноября
      Лига Европы результаты матчей 8 ноября

      В четверг, 8 ноября, были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы. Видео голов и обзоры матчей – на сайте 24 канала.

      Астана – Яблонец 2:1
      Голы: Педру Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (авт)

      Соперники "Динамо" в Лиге Европы свой матч сыграли раньше. Победу одержала "Астана" благодаря голу в конце матча.

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      Стоит отметить, что за "Яблонец" сыграл украинец Эдуард Соболь, которого заменили на семьдесят второй минуте.

      Фенербахче – Андерлехт 2:0
      Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74
      Удаление: Баккалом, 79 (Андерлехт)

      Еще одна команда украинца сыграла свой матч в Лиге Европы. Бельгийский "Андерлехт" Евгения Макаренко проиграл "Фенербахче" и стал первой командой, которая вылетела из группового этапа турнира в этом сезоне.

      Видеообзор матча Фенербахче – Андерлехт

       

      Теги: Спорт Лига Европы Футбол ФК Ворскла Динамо
      Источник: 24 Канал
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