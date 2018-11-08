В четверг, 8 ноября, были сыграны матчи четвертого тура Лиги Европы. Видео голов и обзоры матчей – на сайте 24 канала.

Астана – Яблонец 2:1

Голы: Педру Энрике, 18 Постников, 88 – Зайнутдинов, 41 (авт)

Соперники "Динамо" в Лиге Европы свой матч сыграли раньше. Победу одержала "Астана" благодаря голу в конце матча.

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Стоит отметить, что за "Яблонец" сыграл украинец Эдуард Соболь, которого заменили на семьдесят второй минуте.

Фенербахче – Андерлехт 2:0

Голы: Вальбуэна, 71, Фрей, 74

Удаление: Баккалом, 79 (Андерлехт)

Еще одна команда украинца сыграла свой матч в Лиге Европы. Бельгийский "Андерлехт" Евгения Макаренко проиграл "Фенербахче" и стал первой командой, которая вылетела из группового этапа турнира в этом сезоне.

Видеообзор матча Фенербахче – Андерлехт