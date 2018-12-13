Лига Европы: результаты матчей и видео голов 13 декабря
В четверг, 13 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19. Всего было сыграно 24 матча.
Только в одном матче не были забиты голы. Речь идет о турецком "Акхисаре", который принимал бельгийский "Стандард".
Акхисар – Стандард 0:0
Динамо – Яблонец 0:1
Голы: Долежал, 10
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Бешикташ – Мальме 0:1
Голы: Антонссон, 51
Удаление: Куарежма, 65 (Беш.)
Вильярреал – Спартак Москва 2:0
Голы: Чуквуезе, 11, Экамби, 48
Удаление: Коста, 90 (Вил.)
Московский "Спартак" в Испании не смог победить "Вильярреал", в результате чего вышел в плей-офф. Россияне заняли последнее место в группе.
Генк – Сарпсборг 2:0
Голы: Гано, 3, Пейнтсил, 5
Лацио – Айнтрахт 1:2
Голы: Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71
Немецкий "Айнтрахт" в Риме одержал шестую победу в своей группе и стал единственной командой, которая не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Европы. На этот раз немцы снова одолели "Лацио".
Марсель – Аполлон 1:3
Голы: Товен, 11 – Маглица, 8, 30, Стилиану, 56
Удаление: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (оба Мар.)
Мол Види – Челси 2:2
Голы: Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Виллиан, 30 Жиру, 75
ПАОК – БАТЭ 1:3
Голы: Прийович, 59 – Скавыш, 18 Сигневич, 42, 45+1
Рапид – Рейнджерс 1:0
Голы: Льюбичич, 84
Ренн – Астана 2:0
Голы: Сарр, 66, 73
Нереализованный пенальти: Буриго, 66 (Ренн)
Французский "Ренн", который выступал в группе киевского "Динамо", благодаря двум голам Сарра выбил из Лиги Европы "Астану" и вышел в плей-офф со второго места.
Севилья – Краснодар 3:0
Голы: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)
Удаление: Рамирес, 48
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