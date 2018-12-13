В четверг, 13 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19. Всего было сыграно 24 матча.

Только в одном матче не были забиты голы. Речь идет о турецком "Акхисаре", который принимал бельгийский "Стандард".

Акхисар – Стандард 0:0

Динамо – Яблонец 0:1

Голы: Долежал, 10

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Бешикташ – Мальме 0:1

Голы: Антонссон, 51

Удаление: Куарежма, 65 (Беш.)

Вильярреал – Спартак Москва 2:0

Голы: Чуквуезе, 11, Экамби, 48

Удаление: Коста, 90 (Вил.)

Московский "Спартак" в Испании не смог победить "Вильярреал", в результате чего вышел в плей-офф. Россияне заняли последнее место в группе.

Генк – Сарпсборг 2:0

Голы: Гано, 3, Пейнтсил, 5

Лацио – Айнтрахт 1:2

Голы: Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71

Немецкий "Айнтрахт" в Риме одержал шестую победу в своей группе и стал единственной командой, которая не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Европы. На этот раз немцы снова одолели "Лацио".

Марсель – Аполлон 1:3

Голы: Товен, 11 – Маглица, 8, 30, Стилиану, 56

Удаление: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (оба Мар.)

Мол Види – Челси 2:2

Голы: Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Виллиан, 30 Жиру, 75

ПАОК – БАТЭ 1:3

Голы: Прийович, 59 – Скавыш, 18 Сигневич, 42, 45+1

Рапид – Рейнджерс 1:0

Голы: Льюбичич, 84

Ренн – Астана 2:0

Голы: Сарр, 66, 73

Нереализованный пенальти: Буриго, 66 (Ренн)

Французский "Ренн", который выступал в группе киевского "Динамо", благодаря двум голам Сарра выбил из Лиги Европы "Астану" и вышел в плей-офф со второго места.

Севилья – Краснодар 3:0

Голы: Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)

Удаление: Рамирес, 48

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