22:46
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Инновационная российская медицина. Попрошайка Кадыров
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Патриарх Кирилл против Томоса. Ссоры в "Оппозиционном блоке"
      Вєсті.UA
      20:06, сегодня
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Лига Европы: результаты матчей и видео голов 13 декабря

      23 Читати новину українською
      Лига Европы 2018/2019 видео голов, обзор матчей
      Видео голов Лиги Европы 13 декабря

      В четверг, 13 декабря, состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги Европы сезона 2018/19. Всего было сыграно 24 матча.

      Только в одном матче не были забиты голы. Речь идет о турецком "Акхисаре", который принимал бельгийский "Стандард".

      Акхисар – Стандард 0:0

      Динамо – Яблонец 0:1
      Голы      : Долежал, 10

       

      Читайте также: "Динамо" позорно уступила "Яблонцу" в последнем матче года

      Бешикташ – Мальме 0:1
      Голы      : Антонссон, 51
      Удаление: Куарежма, 65 (Беш.)

      Вильярреал – Спартак Москва 2:0
      Голы      : Чуквуезе, 11, Экамби, 48
      Удаление: Коста, 90 (Вил.)

      Московский "Спартак" в Испании не смог победить "Вильярреал", в результате чего вышел в плей-офф. Россияне заняли последнее место в группе.

      Генк – Сарпсборг 2:0
      Голы      : Гано, 3, Пейнтсил, 5

       

      Лацио – Айнтрахт 1:2
      Голы      : Корреа, 56 – Гачинович, 65, Халлер, 71

      Немецкий "Айнтрахт" в Риме одержал шестую победу в своей группе и стал единственной командой, которая не теряла очки в этом розыгрыше Лиги Европы. На этот раз немцы снова одолели "Лацио".

      Марсель – Аполлон 1:3
      Голы      : Товен, 11 – Маглица, 8, 30, Стилиану, 56
      Удаление: Камара, 8 (Мар.), Окампос, 90+3 (оба Мар.)

      Мол Види – Челси 2:2
      Голы      : Ампаду, 32 (авт.), Него, 56 – Виллиан, 30 Жиру, 75

      ПАОК – БАТЭ 1:3
      Голы      : Прийович, 59 – Скавыш, 18 Сигневич, 42, 45+1

      Рапид – Рейнджерс 1:0
      Голы      : Льюбичич, 84

      Ренн – Астана 2:0
      Голы      : Сарр, 66, 73
      Нереализованный пенальти: Буриго, 66 (Ренн)

      Французский "Ренн", который выступал в группе киевского "Динамо", благодаря двум голам Сарра выбил из Лиги Европы "Астану" и вышел в плей-офф со второго места.

      Севилья – Краснодар 3:0
      Голы      : Бен Йеддер, 5, 10, Банега, 49 (пен.)
      Удаление: Рамирес, 48

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Лига Европы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      сегодня , 22:03 Главные новости 13 декабря: когда церковь получит Томос и эпидемия гриппа в Украине
      81
      Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      сегодня , 22:01 Історія про Єдину помісну церкву повторюється – і це лякає
      Артем Овдієнко 920
      "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      сегодня , 21:30 "Секс и ничего личного": в Украине есть эротика
      Яніна Ткачук 209
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1910
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 648
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: на Internazionali d'Italia Мария Шарапова в двух сетах победила Кристину МакХейл
       15 мая 2012 , 18:31
      Хоккей: Юси Йокинен перешел в "Питтсбург"
       4 апреля 2013 , 09:46
      "Байер" официально подписал украинца
       27 июня 2014 , 18:34
      "Шахтер" отказался играть с датским "Раннерс"
       8 февраля 2015 , 12:51
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук