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      Лига наций: результаты матчей и видео голов 16 ноября

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      Лига наций видео голов 16 ноября
      Лига наций видео голов 16 ноября

      В пятницу, 16 ноября, был сыгран ряд матчей в Лиге наций. Среди них и матч сборной Украины, которая на выезде была разгромлена сборной Словакии.

      Словакия – Украина 4:1
      Голы:       Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

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      Словения – Норвегия 1:1
      Голы:       Вербич, 9 – Йонсен, 85

      За словенцев в этом матче забил игрок киевского "Динамо" Вербич. Но этого не хватило для победы его команде – только домашняя ничья с Норвегией.

      Нидерланды – Франция 2:0
      Голы:       Вейналдум, 44, Депай, 90+4 (пен)

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      Кипр – Болгария 1:1
      Голы:       Зачария, 24 – Димитров, 89

      Уэльс – Дания 1:2
      Голы:       Бэйл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88

      Лихтенштейн – Македония 0:2
      Голы:       Барди, 53, Несторовски, 90 + 1

      Гибралтар – Армения 2:6
      Голы:       Де Бар, 10, Пристли, 78 – Мовсисян 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4

       

      Теги: Футбол Спорт Лига наций
      Источник: 24 Канал
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