Лига наций: результаты матчей и видео голов 16 ноября
В пятницу, 16 ноября, был сыгран ряд матчей в Лиге наций. Среди них и матч сборной Украины, которая на выезде была разгромлена сборной Словакии.
Словакия – Украина 4:1
Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47
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Словения – Норвегия 1:1
Голы: Вербич, 9 – Йонсен, 85
За словенцев в этом матче забил игрок киевского "Динамо" Вербич. Но этого не хватило для победы его команде – только домашняя ничья с Норвегией.
Нидерланды – Франция 2:0
Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+4 (пен)
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Кипр – Болгария 1:1
Голы: Зачария, 24 – Димитров, 89
Уэльс – Дания 1:2
Голы: Бэйл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88
Лихтенштейн – Македония 0:2
Голы: Барди, 53, Несторовски, 90 + 1
Гибралтар – Армения 2:6
Голы: Де Бар, 10, Пристли, 78 – Мовсисян 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4