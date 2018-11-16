В пятницу, 16 ноября, был сыгран ряд матчей в Лиге наций. Среди них и матч сборной Украины, которая на выезде была разгромлена сборной Словакии.

Словакия – Украина 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47 Читайте также: Словакия – Украина: видео голов матча Лиги наций Словения – Норвегия 1:1

Голы: Вербич, 9 – Йонсен, 85 За словенцев в этом матче забил игрок киевского "Динамо" Вербич. Но этого не хватило для победы его команде – только домашняя ничья с Норвегией. Нидерланды – Франция 2:0

Голы: Вейналдум, 44, Депай, 90+4 (пен) Читайте также: Нидерланды – Франция: видео голов матча Лиги наций Кипр – Болгария 1:1

Голы: Зачария, 24 – Димитров, 89 Уэльс – Дания 1:2

Голы: Бэйл, 90 – Йоргенсен, 43, Брейтуэйт, 88 Лихтенштейн – Македония 0:2

Голы: Барди, 53, Несторовски, 90 + 1 Гибралтар – Армения 2:6

Голы: Де Бар, 10, Пристли, 78 – Мовсисян 27, 48, 52, 54, Карташян, 66, Карапетян, 90+4