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      Лига наций: видео голов и результаты матчей 19 ноября

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      Лига наций видео голов 19 ноября
      Лига наций видео голов 19 ноября

      В понедельник, 19 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. В них определились команды, которые поднялись в высший дивизион, так и те, которые следующий розыгрыш проведут в низшей лиге.

      Германия – Нидерланды 2:2
      Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

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      Германия владела инициативой весь матч, сумела в начале встречи забить два гола. Но удержать победу так и не смогла. Нидерланды сыграли вничью и выиграли свою группу. Германия вылетела в Лигу B.

       

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      Чехия – Словакия 1:0
      Гол: Шик, 32

      Матч между соперниками сборной Украины должен был решить, кто из них вылетит в дивизион C. Неудачником стала сборная Словакии. Забив четыре гола в ворота сборной Украины накануне, команда пропустила единственный гол от Чехии.

       

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      Болгария – Словения 1:1
      Голы: Иванов, 68 – Зайц, 75

      Словения так и не смогла обыграть на выезде Болгарию и вылетела в Лигу D. Хозяева же за эту ничью финишировали на второй позиции, пропустив вперед Норвегию.

       

      Кипр – Норвегия 0:2
      Голы: Камара 36,48
      Удаление: Сиелис, 80 – Эльюнусси, 90 (вторая желтая карточка)

      Победа нид Кипром и ничья Болгарии – именно норвежцы следующего сезона будут выступать в Лиге B.

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      Дания – Ирландия 0:0

      Этот матч ничего не решал в этой группе – Дания была первой и поднималась в Лигу A, Ирландия – вылетала. Все так и осталось после безголевой ничьей.

       

      Лихтенштейн – Армения 2:2
      Голы: Бухель, 44, Хаслер, 47 – Адамян, 9, Карапетян, 85

      Армении надо было побеждать Лихтенштейн на выезде, и верить в чудо – что Гибралтар на выезде победит Македонию. Не сложилось. Сами сыграли вничью, так Македония разгромила соперников.

       

      Македония – Гибралтар 4:0
      Голы: Бардхи, 27, Нестеровски, 67,80, Траковски 90+2

       

      Андорра – Латвия 0:0

      Латвия так и не сумела выиграть ни одного матча в группе. Очередная ничья с Андоррой.

       

      Грузия – Казахстан-2:1
      Голы: Меребашвили, 59, Чекветадзе, 84 – Омиртаев, 90

      Грузия стала единственной командой, которая набрала сразу 16 очков в Лиге наций. Правда в группе у нее было четыре команды, а не три. Тем не менее – пять побед и лишь одна ничья в итоге и первое место.

       

      Теги: Спорт Футбол Лига наций
      Источник: 24 Канал
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