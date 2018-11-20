В понедельник, 19 ноября, были сыграны очередные матчи Лиги наций. В них определились команды, которые поднялись в высший дивизион, так и те, которые следующий розыгрыш проведут в низшей лиге.

Германия – Нидерланды 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

Читайте также: Германия сенсационно не сумела обыграть на своем поле Нидерланды в Лиге наций: видео

Германия владела инициативой весь матч, сумела в начале встречи забить два гола. Но удержать победу так и не смогла. Нидерланды сыграли вничью и выиграли свою группу. Германия вылетела в Лигу B.

Читайте также: Сборная Германии по футболу повторила антирекорд 40-летней давности

Чехия – Словакия 1:0

Гол: Шик, 32

Матч между соперниками сборной Украины должен был решить, кто из них вылетит в дивизион C. Неудачником стала сборная Словакии. Забив четыре гола в ворота сборной Украины накануне, команда пропустила единственный гол от Чехии.

Читайте также: Пятов вошел в тройку лучших вратарей Лиги наций

Болгария – Словения 1:1

Голы: Иванов, 68 – Зайц, 75

Словения так и не смогла обыграть на выезде Болгарию и вылетела в Лигу D. Хозяева же за эту ничью финишировали на второй позиции, пропустив вперед Норвегию.

Кипр – Норвегия 0:2

Голы: Камара 36,48

Удаление: Сиелис, 80 – Эльюнусси, 90 (вторая желтая карточка)

Победа нид Кипром и ничья Болгарии – именно норвежцы следующего сезона будут выступать в Лиге B.

Читайте также: "Динамо" и "Шахтер" интересуются 19-летним бразильским талантом

Дания – Ирландия 0:0

Этот матч ничего не решал в этой группе – Дания была первой и поднималась в Лигу A, Ирландия – вылетала. Все так и осталось после безголевой ничьей.

Лихтенштейн – Армения 2:2

Голы: Бухель, 44, Хаслер, 47 – Адамян, 9, Карапетян, 85

Армении надо было побеждать Лихтенштейн на выезде, и верить в чудо – что Гибралтар на выезде победит Македонию. Не сложилось. Сами сыграли вничью, так Македония разгромила соперников.

Македония – Гибралтар 4:0

Голы: Бардхи, 27, Нестеровски, 67,80, Траковски 90+2

Андорра – Латвия 0:0

Латвия так и не сумела выиграть ни одного матча в группе. Очередная ничья с Андоррой.

Грузия – Казахстан-2:1

Голы: Меребашвили, 59, Чекветадзе, 84 – Омиртаев, 90

Грузия стала единственной командой, которая набрала сразу 16 очков в Лиге наций. Правда в группе у нее было четыре команды, а не три. Тем не менее – пять побед и лишь одна ничья в итоге и первое место.